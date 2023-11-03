"Калашников" усилит боевую часть дрона-камикадзе "Куб"

Лушников: "Калашников" повысит боевую часть и дальность дрона-камикадзе "Куб"

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. "Калашников" повысит могущество и дальность дрона-камикадзе "Куб" по опыту СВО, сообщил журналистам президент концерна Алан Лушников.

"В этом году мы провели испытания, они успешно завершены. Боеприпас "Куб", который сейчас находится в производстве, он будет с увеличенным могуществом, увеличена боевая часть", - сказал Лушников.

По его словам, это сделано по пожеланию военных.

"Мы, конечно же, работаем над тем, чтобы увеличить дальность, еще больше могущества, дать дополнительные средства навигации", - пояснил Лушников.

В сентябре "Ростех" сообщил, что его оборонные предприятия кратно увеличат выпуск барражирующих боеприпасов "Куб" и "Ланцет".