Войти
Газета.ru

Американская ракета не долетела до цели

73
0
0
Испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III на базе Ванденберг в Калифорнии, 2020 год
Испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III на базе Ванденберг в Калифорнии, 2020 год.
Источник изображения: U.S. Air Force/Global Look Press

ВВС США уничтожили ракету Minuteman III во время пуска из-за нештатной ситуации

Военно-воздушные силы США уничтожили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III из-за аномалии, выявленной во время испытательного запуска. Тем не менее, утверждают американские военные, им удалось получить важные данные. Причины неудачного пуска будет расследовать специально созданная аналитическая группа. Стратегические ядерные силы России провели свою тренировку 25 октября.

В ходе испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III возникли проблемы, из-за которых американским военным пришлось дать команду на ее самоуничтожение. Об этом сообщило Командование глобального удара ВВС США.

"Невооруженная МБР Minuteman III была уничтожена над Тихим океаном 1 ноября в 00:06 по Тихоокеанскому времени США (в 10:06 мск) из-за аномалии, возникшей во время испытательного запуска с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии", - говорится в сообщении (цитата по "Интерфаксу").

Как пояснили военные, "аномалия - это любое неожиданное событие во время испытания. Поскольку аномалии могут возникнуть из-за многих факторов, связанных с самой операционной платформой или испытательным оборудованием, для выявления причины необходим тщательный анализ".

«Для расследования причин [неудачного запуска] создается аналитическая группа", - сказано в заявлении ВВС США.

Военные сообщили, что несмотря на уничтожение МБР, во время испытательного пуска им удалось получить "важные данные".

"Программа тестового запуска помогает командованию оценить Minuteman III и собрать данные для поддержания эффективности системы", - говорится в заявлении.

Испытание должно было показать надежность

О планах провести запуск МБР Minuteman III Пентагон сообщал накануне. По словам пресс-секретаря американского оборонного ведомства Патрика Райдера, пуск должен был продемонстрировать "надежность системы стратегического сдерживания", а также служить "сигналом союзникам о гарантиях" со стороны США.

Состоявшийся пуск Minuteman III - четвертый в этом году (предыдущие состоялись в феврале, апреле и сентябре). По сообщению издания Noozhawk, во время испытаний ракетой Minuteman III, как правило, целятся в область, расположенную в центральной части Тихого океана.

LGM-30G Minuteman III стоит на вооружении ВВС США с 1970 года и является единственной МБР шахтного базирования на вооружении США по состоянию на 2023 год. Дальность ее стрельбы - 13 000 км. На боевом дежурстве стоят около 400 ракет Minuteman.

Российские военные тренировались 25 октября

25 октября стратегические ядерные силы (СЯС) России провели свою тренировку.

С космoдрома Плесeцк по полигону Кура на Камчатке был выпoлнен пуск МБР "Ярс", а из акватории Бaренцева моря с подлодки стратегического назначения "Тула" - баллистической ракеты "Синeва". Два самолета дaльней авиации Ту-95МС выполнили пуски крылатых рaкет воздушного базировaния.

"СЯС [в ходе учений] отработали задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника", - доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу верховному главнокомандующему, президенту РФ Владимиру Путину.

Все задачи, спланированные в ходе тренировки, выполнены, сообщается на сайте Кремля.

«Управление практическими пусками осуществлялось из Национального центра управления обороной Российской Федерации. В ходе мероприятий осуществлена проверка уровня подготовленности органов военного управления, навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления подчиненными войсками (силами)», - сообщили в Кремле.


Алексей Пермяков

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
Minuteman
Военные учения
Ядерный щит
Похожие новости
16.12.2022
Главные события 2022 года в военной сфере
28.10.2022
«Громовое» предупреждение: зачем нужны учения стратегических ядерных сил РФ
23.12.2020
Основные тезисы выступления Сергея Шойгу на расширенном заседании Коллегии Минобороны
22.10.2019
Чжунго цзюньван (Китай): российские стратегические ядерные силы проходят "годовую итоговую аттестацию"
21.10.2019
"Гром-2019" отгремел
21.04.2014
Арктика – зона конфронтации
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.11 00:51
  • 2
Дальнемагистральный Ил-96-400М совершил свой первый полет
  • 03.11 00:13
  • 56526
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.11 22:03
  • 200
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 02.11 19:44
  • 1
Сырые спальники, лисьи норы и грязь: российские военные рассказали о проблемах быта на передовой
  • 02.11 15:47
  • 0
Коррупция на Украине – куда пропадает гуманитарка. Часть 3.
  • 02.11 10:22
  • 2
Активная оборона России истощила ВСУ
  • 02.11 09:32
  • 0
Что стоит за становлением «ближневосточной Вестфальской системы»
  • 02.11 01:59
  • 1
Когда и какой военный конфликт с использованием ВМФ как главного оружия возможен
  • 01.11 20:52
  • 2
Сравнение ВМФ РФ и США
  • 01.11 14:47
  • 0
Коррупция на Украине – куда пропадает гуманитарка. Часть 2.
  • 01.11 05:57
  • 1
Роль соцсетей, спецслужб и США как "корень зла". Путин выступил на совещании по Дагестану
  • 31.10 13:51
  • 1
Ростех передал первый комплект полностью российской авионики для кабины лайнера МС-21
  • 31.10 13:13
  • 0
События в Махачкале: Враг у нас общий, цель одна
  • 31.10 12:50
  • 0
Коррупция на Украине – куда пропадает гуманитарка
  • 31.10 12:12
  • 1
Броня как фанера: как российский FPV-дрон проломил крышу натовского БТРа