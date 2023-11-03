Войти
Военное обозрение

Батальон «Восток» сообщил о получении на вооружение первой партии дронов-камикадзе «Скальпель»

81
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Батальон "Восток" получил на вооружение первую партию дронов-камикадзе "Скальпель", разработанных в инициативном порядке при участи самих военных и на собранные простыми россиянами средства. Беспилотник только на днях завершил успешные испытания и готовится к мелкосерийному производству.

"Скальпель" - это аналог "Ланцета", только дешевле и способный работать в так называемом "кармане безопасности" ВСУ, куда не добивает российская артиллерия и не долетают обычные дроны, а для ракет эта дальность слишком мала. Новый дрон-камикадзе рассчитан на работу как раз в этой зоне. Данные "Скальпеля" не раскрываются, но ранее заявлялось, что он способен работать на значительной дальности, превышающей возможности уже стоящих на вооружении дронов. При этом отмечается, что он по некоторым параметрам уступает "Ланцету", но более доступен из-за цены, так как его производство в 17 раз дешевле.

Это изделие - аналог Ланцета, но сейчас и потом оно будет уступать Ланцету по некоторым техническим параметрам - это необходимая плата за большую доступность. (...) Ланцетов не хватает - это факт. Мы не ставим перед собой задачу создать конкуренцию - мы хотим наполнить фронт необходимыми средствами поражения, и с вашей помощью мы это сделаем

- говорится в сообщении батальона "Восток".

По словам Александра Ходаковского, сейчас стоит задача вывести дешевый, но дальнобойный и эффективный беспилотник на уровень серийного производства, которое тоже будет организовываться на средства из фонда самого батальона. Об интересе к данному изделию со стороны Минобороны пока ничего не заявлялось.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
РС-22
Проекты
БПЛА
Похожие новости
02.05.2023
Здоровая тенденция: как военно-полевая медицина спасает жизни 97% раненых
12.12.2022
Ракетные угрозы Киева. Как защитить критически важные объекты России
30.11.2020
Эксперты разошлись в оценке необходимости ракетных поездов для России
01.11.2016
Ведомый станет ведущим
29.09.2016
«Скальпель» с двухрежимной ГСН
14.09.2016
Скальпель на двадцать верст — часть II
13.12.2011
Рейтинг новинок военной техники в России 2011 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.11 00:51
  • 2
Дальнемагистральный Ил-96-400М совершил свой первый полет
  • 03.11 00:13
  • 56526
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.11 22:03
  • 200
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 02.11 19:44
  • 1
Сырые спальники, лисьи норы и грязь: российские военные рассказали о проблемах быта на передовой
  • 02.11 15:47
  • 0
Коррупция на Украине – куда пропадает гуманитарка. Часть 3.
  • 02.11 10:22
  • 2
Активная оборона России истощила ВСУ
  • 02.11 09:32
  • 0
Что стоит за становлением «ближневосточной Вестфальской системы»
  • 02.11 01:59
  • 1
Когда и какой военный конфликт с использованием ВМФ как главного оружия возможен
  • 01.11 20:52
  • 2
Сравнение ВМФ РФ и США
  • 01.11 14:47
  • 0
Коррупция на Украине – куда пропадает гуманитарка. Часть 2.
  • 01.11 05:57
  • 1
Роль соцсетей, спецслужб и США как "корень зла". Путин выступил на совещании по Дагестану
  • 31.10 13:51
  • 1
Ростех передал первый комплект полностью российской авионики для кабины лайнера МС-21
  • 31.10 13:13
  • 0
События в Махачкале: Враг у нас общий, цель одна
  • 31.10 12:50
  • 0
Коррупция на Украине – куда пропадает гуманитарка
  • 31.10 12:12
  • 1
Броня как фанера: как российский FPV-дрон проломил крышу натовского БТРа