Батальон «Восток» сообщил о получении на вооружение первой партии дронов-камикадзе «Скальпель»

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Батальон "Восток" получил на вооружение первую партию дронов-камикадзе "Скальпель", разработанных в инициативном порядке при участи самих военных и на собранные простыми россиянами средства. Беспилотник только на днях завершил успешные испытания и готовится к мелкосерийному производству.

"Скальпель" - это аналог "Ланцета", только дешевле и способный работать в так называемом "кармане безопасности" ВСУ, куда не добивает российская артиллерия и не долетают обычные дроны, а для ракет эта дальность слишком мала. Новый дрон-камикадзе рассчитан на работу как раз в этой зоне. Данные "Скальпеля" не раскрываются, но ранее заявлялось, что он способен работать на значительной дальности, превышающей возможности уже стоящих на вооружении дронов. При этом отмечается, что он по некоторым параметрам уступает "Ланцету", но более доступен из-за цены, так как его производство в 17 раз дешевле.

Это изделие - аналог Ланцета, но сейчас и потом оно будет уступать Ланцету по некоторым техническим параметрам - это необходимая плата за большую доступность. (...) Ланцетов не хватает - это факт. Мы не ставим перед собой задачу создать конкуренцию - мы хотим наполнить фронт необходимыми средствами поражения, и с вашей помощью мы это сделаем

- говорится в сообщении батальона "Восток".

По словам Александра Ходаковского, сейчас стоит задача вывести дешевый, но дальнобойный и эффективный беспилотник на уровень серийного производства, которое тоже будет организовываться на средства из фонда самого батальона. Об интересе к данному изделию со стороны Минобороны пока ничего не заявлялось.