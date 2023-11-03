СМИ: Украина втридорога закупает вооружения у партнеров

По данным портала Defence One, отчеты об импорте вооружений свидетельствуют об "отчаянной охоте Киева" за военной техникой

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Украинские власти вынуждены закупать вооружения партнеров по непомерно высоким ценам, которые могут в три раза превосходить суммы, якобы затрачиваемые Россией на аналогичное вооружение. Об этом сообщил американский портал Defense One.

Как отмечает издание, ссылаясь на данные торгового агрегатора Import Genius, отчеты об импорте вооружений на Украину свидетельствуют об "отчаянной охоте Киева" за военной техникой. Портал утверждает, что за последний год ее закупки нередко осуществлялись через посредников, которые предоставляют продукцию по "непомерно высоким ценам". Так, в июле украинские власти закупили 1 тыс. 152-мм снарядов через Польское агентство стратегических резервов по цене около $3 тыс. за снаряд. "По мнению экспертов, это примерно втрое больше, чем платит за снаряд Россия", - говорится в статье.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в опубликованном 2 ноября интервью британскому журналу The Economist признал, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик, и украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 30 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу, Киев за это время потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а также порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. По словам главы Минобороны России, достичь каких-либо тактически значимых успехов Украине не удалось. 15 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта.