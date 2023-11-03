Борьба за Каспий и его ресурсы: у России прибавилось соперников

Кто победит в борьбе за энергетические ресурсы Каспийского моря? Этот вопрос ставит автор статьи для газеты Welt. Журналист учитывает интересы всех сторон, а также влияние на регион конфликта на Украине.

Визит Макрона в республики Центральной Азии, попытки ЕС заменить российскую нефть каспийской, борьба за влияние на восточных берегах Каспия с участием США и Китая. Все это делает тему Каспийского моря очень важной сегодня.

С началом российско-украинского конфликта расстановка сил в регионе Каспийского моря, крупнейшего внутриматерикового водоёма на планете, переживает определённые трансформации. Россия борется с четырьмя самоуверенными соседями за огромные месторождения газа и нефти. И один из них оказывается явным победителем в этой сложной игре — в том числе и благодаря Европейскому союзу. Кто же этот счастливый бенефициар?

До 1991 года Советский Союз был неоспоримым владыкой Каспия. Под полным контролем Москвы находились три побережья — северное, западное и восточное — одного из по сей день важнейших в мире районов нефте- и газодобычи.

Именно Советский Союз начал добычу нефти на шельфе Каспийского моря на территории сегодняшнего Азербайджана. (На самом деле добыча нефти там началась еще при Российской империи — прим. ИноСМИ.) В поиске альтернативных поставщиков энергоносителей Европейский Союз сегодня стремится подорвать доминирующие позиции России в области нефтедобычи. ЕС надеется достичь этого в том числе через изменение соотношения сил в пользу некоторых соседей России на берегах Каспия.

Россия

После распада Советского Союза Россия внезапно оказалась соперником сразу трёх молодых государств, которые получили в своё владение богатейшие месторождения природного газа и нефти, которых хватит на многие десятилетия вперёд. Этими новыми энергетическими игроками в регионе стали Казахстан, Азербайджан и Туркменистан.

С этого момента Россия и Иран всячески стремились не допустить прокладки транскаспийских трубопроводов в обход российской территории. ЕС и США, наоборот, очень поощряли "транскаспийские" проекты. Это понятно: в результате постройки транскаспийских трубопроводов могла возникнуть конкуренция российскому и иранскому экспорту, и у Москвы с Тегераном были основания для опасений. Сейчас, поскольку Европейский союз из-за вооружённого конфликта на Украине практически не импортирует российский газ, данные опасения только усилились. Бывшие покупатели российского газа в ЕС спят и видят, как бы заместить российский экспорт энергоносителей в Европу поставками от других стран.

Ещё одна постоянная задача России — не допустить вмешательства НАТО в дела региона. В этой связи тесное сотрудничество Азербайджана и члена НАТО Турции вызывает у Москвы серьёзную тревогу.

Президент Турции Реджеп Эрдоган планирует размещение на территории Азербайджана военной базы, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорит о "ценном партнёре" — однако мощнейшей военно-морской силой на Каспии всё ещё остаётся российский флот. Из акватории Каспийского моря находящиеся там российские боевые корабли регулярно запускают крылатые ракеты по целям на Украине.

Иран

Раньше Иран на пару с СССР фактически контролировал половину Каспийского Моря — так что после распада Советского Союза он почувствовал себя "пострадавшим". На протяжении всех тридцати лет переговоров о правовом статусе Каспия Тегеран настаивал на том, что необходимо разделить его воды между всеми прибрежными державами равным образом — независимо от протяжённости береговой линии, которая в случае Ирана является самой короткой из всех.

Когда пять лет назад все прибрежные державы во время встречи в казахстанском городе Актау пришли к соглашению юридически считать этот водоём и "морем" и не "озером", Тегеран вновь ощутил себя обделённым. Раздались протесты со стороны иранской диаспоры, да и в самом Иране звучала осторожная критика из лагерей умеренных оппозиционеров и бывших высокопоставленных политиков.

В действительности Иран заключил не столь уж и плохую сделку: его наиболее важные резервы нефти и газа находятся на юго-западе страны и в Персидском заливе. Из-за наложенных на Иран международных санкций разработка возможных новых каспийских месторождений в любом случае была бы затруднительной и потребовала бы больших денежных затрат. Вместо этого Тегеран достиг выгодного для России соглашения о запрете на проход военных кораблей стран, чьи территории не омывает Каспийское море, а также стабилизировал отношения с соседями по водоёму.

Азербайджан

Небольшое закавказское государство, очевидно, стало бенефециаром в этой геополитической игре. Самые крупные, как предполагается, шельфовые месторождения газа в Каспийском море находятся как раз в той части бассейна Каспия, которая закреплена за Азербайджаном. На протяжении десятилетий правящая династия, ведущая свою властную историю от генерала КГБ, а с 1969 года — успешного руководителя тогда еще советской республики Гейдара Алиева, делала ставку на добычу нефти и газа на шельфе.

Прибыль от разработки шельфовых месторождений идёт на реализацию внешнеполитических амбиций нынешнего главы Азербайджана Ильхама Алиева. Он стремится сблизиться с Турцией, важнейшей транзитной страной для азербайджанского природного газа. Запад его часто критикует, поскольку Ильхам Алиев проводит независимую политику, включая сближение с Пакистаном и сохранение связей с Москвой, включая визит накануне 24 февраля 2022 года. Прежде всего, партнерские отношения с президентом Турции Эрдоганом дали Алиеву возможность закупить турецкие системы вооружений — такие, например, как беспилотники Bayraktar.

Эти беспилотники активно использовались азербайджанской армии во время Карабахской войны, в результате которой Баку удалось овладеть значительной частью Нагорного Карабаха, прежде в течение десятилетий находившегося под военным контролем Армении. Отношения со "старшим братом" Турцией настолько дружественны и плодотворны, что Алиев намерен снабжать азербайджанский эксклав Нахичевань, окруженный почти со всех сторон землями Армении и Ирана, природным газом по трубопроводу, проходящему через турецкую территорию.

В то же время Азербайджан, вероятно, является крупнейшим бенефициаром российско-украинского конфликта. Вокруг Алиева вьются функционеры ЕС, такие как председатель Комиссии Урсула фон дер Ляйен, которые ищут замену российскому газу. Ввиду этого Брюссель смотрит сквозь пальцы на то, что Баку помогает России импортировать её газ через свою территорию. Не стал ЕС и протестовать слишком сильно против недавнего захвата остававшихся под армянским контролем районов Нагорного Карабаха, — что смело можно приравнять к гуманитарной катастрофе.

В 2021-2022 гг. Азербайджан смог увеличить экспорт в ЕС примерно на треть — до 11,4 млрд. куб. м. В долгосрочной перспективе Алиев хочет удвоить экспорт в ЕС.

Казахстан

Для Казахстана Каспийское море — это одновременно и проклятие, и манна небесная. Кашаган — одно из трех крупнейших нефтегазовых месторождений страны, расположенное близ побережья. В то же время этот водоем является препятствием для диверсификации экспорта страны, работа над которой не утихает с момента распада Советского Союза.

Спустя три десятилетия после своего появления на политической арене в качестве суверенного государства Казахстан в экспорте нефти на Запад в основном опирается на Россию. Почти 94% экспортируемой нефти должны следовать через российские трубопроводы, чтобы попасть на мировой рынок.

Зависимость от российской инфраструктуры представляет особый риск после начала российской специальной операции на Украине. Год назад, когда президент Касым-Жомарт Токаев обещал, что его страна внесет свой вклад в стабилизацию мировых энергетических рынков, Россия на время закрыла трубопровод, по которому казахстанская нефть поступает в российский порт Новороссийск на Чёрном море.

Предполагаемой причиной 30-дневной остановки были названы экологические проблемы, связанные с предполагаемыми разливами нефти. С тех пор правительство Казахстана пытается найти альтернативные варианты — например, транспортировать нефть на танкерах через Каспийское море и Азербайджан.

Туркменистан

Для Туркменистана, владеющего пятыми по величине запасами природного газа в мире, остра проблема, схожая с проблемой Казахстана: мешает море. Прежде газовый экспорт страны шел в основном в восточном направлении, в Китай. Теперь, спустя десятилетия, Туркменистан, похоже, снова заинтересован в экспорте на Запад.

Правительство страны объявило о своей поддержке строительства транскаспийского газопровода в Азербайджан. Отныне не существует никаких "политических, экономических и финансовых факторов", которые могли бы воспрепятствовать его строительству. Страна урегулировала спор с Азербайджаном по поводу шельфовых месторождений, чему способствовало заключённое в Актау соглашение.

В Европе интерес к газу из Туркменистана сегодня высок как никогда — однако вопрос о том, кто сможет выделить миллиард долларов финансирования на строительство газопровода, остается открытым.

Автор: Павел Локшин (Pavel Lokschin)