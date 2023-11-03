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ЦАМТО

"Калашников" создал прототипы элементов экипировки нового поколения "Легионер"

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Экипировка «Легионер» превратит российских солдат в «железных людей»
Экипировка «Легионер» превратит российских солдат в «железных людей».
Источник изображения: Сергей Фадеичев/ТАСС

ЦАМТО, 2 ноября. На текущий момент созданы прототипы отдельных элементов экипировки нового поколения "Легионер".

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам президент концерна "Калашников" Алан Лушников.

"Вместе с ЦНИИточмаш делаем большую работу по разработке третьего поколения экипировки, она называется "Легионер". Это большая, очень серьезная работа, она не на один год... Огромный задел уже сделан… Прототипы, которые мы хотим видеть в будущей экипировке, они уже есть, их можно увидеть – например, ВКПО 3.0", – сказал он.

По его словам, ВКПО 3.0 будет доработан и модернизирован. "Но это уже прототип того, что мы хотели бы видеть в "Легионере". Надо сказать, что и пользователи очень нас благодарят, очень хорошая у нас обратная связь", – пояснил А.Лушников.

Также в комплект боевого снаряжения войдут элементы бронезащиты, представленные "Калашниковым" на "Армии".

"Модульная разгрузочная система построена по принципу конструктора LEGO... Мы сейчас поставляем полный штурмовой комплект Министерству обороны, в этом году контракт, и уверены, что он себя покажет", – цитирует "РИА Новости" А.Лушникова.

Он добавил, этот комплект боевого снаряжения будет прообразом системы защиты экипировки "Легионер".

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