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ТАСС

Обозреватель Stern заявил, что фантазии западных экспертов о победе вредят Украине

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Американская 500-фунтовая авиационная бомба Mk 82 с комплектом планирования и коррекции Boeing JDAM-ER на подвеске истребителя Су-27 Воздушных сил Украины, с характерными надписями, 24.08.2023
Американская 500-фунтовая авиационная бомба Mk 82 с комплектом планирования и коррекции Boeing JDAM-ER на подвеске истребителя Су-27 Воздушных сил Украины, с характерными надписями, 24.08.2023.
Источник изображения: Воздушные силы Украины

Гернот Крампер полагает, что чрезмерно оптимистичные прогнозы западных экспертов касательно развития боевых действий снижают доверие общественности

БЕРЛИН, 2 ноября. /ТАСС/. Чрезмерно оптимистичные прогнозы западных экспертов касательно развития боевых действий на Украине снижают доверие общественности, чем вредят Киеву. Такое мнение выразил обозреватель германского журнала Stern Гернот Крампер.

По его словам, с начала года западные "эксперты фантазируют о победе, и тем самым вредят Украине". "Широкая общественность запомнит только то, что таким прогнозам нельзя доверять, а недоверие - это последнее, что сейчас нужно Киеву", - утверждает автор.

Крампер отметил, что приукрашивание действительности плохо тем, что "оно всегда сталкивается с реальностью". Так, с начала года целый ряд уважаемых немецкоязычных экспертов прогнозировал, что Украине удастся занять Крым, что российская армия будет распущена, а также, что у нее закончатся все танки не позднее конца октября. "Ни один из этих прогнозов не сбылся", - констатировал журналист, добавив, что продолжение боевых действий грозит Украине гораздо большими потерями, а Западу придется на порядок увеличить помощь Киеву.

Последние месяцы уровень поддержки Украины на Западе падает. Западные СМИ все чаще отмечают растущую усталость мирового сообщества от затянувшихся боевых действий. Кроме того, внимание Запада с начала сентября сосредоточилось на Ближнем Востоке на фоне эскалации палестинско-израильского конфликта.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в опубликованном 2 ноября интервью британскому журналу The Economist признал, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик, и украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 30 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу, Киев за это время потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а также порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. По словам главы Минобороны России, достичь каких-либо тактически значимых успехов Украине не удалось. 15 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта. 

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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