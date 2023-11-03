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ЦАМТО

МНО Республики Корея оценит предложение о сокращении начальной партии истребителей KF-21

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Первый полет пятого опытного летного образца (серийный и бортовой номер "005") перспективного южнокорейского истребителя KAI KF-21 Boramae. Сачхон (Южная Корея), 16.05.2023
Первый полет пятого опытного летного образца (серийный и бортовой номер "005") перспективного южнокорейского истребителя KAI KF-21 Boramae. Сачхон (Южная Корея), 16.05.2023.
Источник изображения: KAI

ЦАМТО, 2 ноября. Агентство программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA) предложило сократить объем производства истребителей KF-21 по сравнению с первоначально запланированным из-за неопределенности в отношении проекта.

Как сообщает агентство Yonhap, данный шаг связан с обеспокоенностью по поводу ценовой конкурентоспособности самолета. Целью реализуемого с 2015 года проекта разработки истребителя KF-21 общей стоимостью 8,8 трлн. вон (6,59 млрд. долл.) является принятие на вооружение ВВС Республики Корея нового сверхзвукового истребителя, который заменит устаревшие F-4 и F-5. К 2032 году планируется принять на вооружение 120 новых истребителей.

Корейский Институт анализа проблем обороны (KIDA) на закрытом совещании 30 октября обнародовал выводы из технико-экономического обоснования, согласно которым рекомендуется сократить количество самолетов первой партии вдвое – до 20 ед. по сравнению с первоначальным планом из-за неопределенности ценовых параметров проекта.

Технико-экономическое обоснование института является последним обязательным шагом при выделении бюджетных средств для реализации первой фазы производства, которую планируется начать в следующем году.

Агентство программ оборонных закупок заявило, что проведет консультации с соответствующими ведомствами, чтобы обеспечить своевременное принятие на вооружение самолетов национальной разработки, не вдаваясь в подробности процесса проверки.

Как заявил официальный представитель DAPA Ю Хен Гын, в настоящее время KF-21 находится на стадии разработки и технико-экономическое обоснование его производства начнется с 2024 года. Агентство продолжит прилагать усилия для обеспечения своевременного принятия самолета на вооружение и обеспечения конкурентоспособности по стоимости и характеристикам.

Как сообщал ЦАМТО, KAI приступила к разработке национального двухдвигательного многоцелевого боевого самолета поколения "4,5" в декабре 2015 года. Первый опытный образец выполнил первый полет 19 июля 2022 года.

Программа разработки KF-X предусматривает постройку и испытания шести опытных образцов. До перехода программы на этап серийного производства эти самолеты должны совершить 2200 вылетов.

Этап начального мелкосерийного производства KF-21 должен начаться в следующем году. Первую поставку ВВС предполагается выполнить во второй половине 2026 года Серийное производство самолета планируется осуществлять в течение 2026-2032 гг. Согласно планам, первые серийные самолеты получат ограниченный набор вооружений, а полным спектром ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-земля" смогут оснащаться истребители, производимые начиная с 2029 года.

Разработка самолета позволит Республике Корея стать восьмой страной, самостоятельно создавшей сверхзвуковой истребитель. С 2028 года KAI планирует начать экспорт самолета. Ориентировочная стоимость KF-21 ранее оценивалась в 65 млн. долл. за единицу.

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  • В новости упоминаются
Страны
Южная Корея
Продукция
F-4
F-5
KF-X
Компании
DAPA
KAI
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