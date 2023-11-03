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ТАСС

В "Калашникове" сообщили об испытаниях нового укороченного автомата АК-19

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АК-19
АК-19.
Источник изображения: АО "Рособоронэкспорт"

По словам главы концерна Алана Лушникова, проект подготовили для иностранных заказчиков

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Укороченная версия АК-19 для иностранных заказчиков в настоящий момент проходит испытания, заявил журналистам глава концерна "Калашников" Алан Лушников.

"На "Армии" показывали наш новый короткий АК-19. Хочу сказать, что проект, под который мы его сделали, для инозаказчика, он проходит испытания, и мы надеемся на успех", - сказал он.

Концерн "Калашников" впервые презентовал автомат АК-19 нового образца в короткоствольном исполнении накануне форума "Армия" в августе нынешнего года. АК-19 - это экспортный вариант автомата АК-12 под патрон калибра 5,56х45 мм, принятый на вооружение в странах НАТО и широко распространенный в мире. Модель отличается от предыдущих поколений продуманной эргономикой, адаптацией к всесуточному применению, повышенной точностью и кучностью стрельбы.

О завершении контракта по производству АК-12

"Калашников" досрочно завершил трехлетний контракт на поставки автомата АК-12, сообщил глава концерна.

"Мы рады вам сказать о том, что мы завершили трехлетний контракт по производству АК-12, досрочно его исполнили. Весь объем мы поставили в адрес Министерства обороны и сейчас уже делаем следующий контракт", - сказал он.

О дронах-камикадзе "Куб"

Концерн "Калашников" по пожеланиям военнослужащих увеличил боевое могущество дронов-камикадзе "Куб", работает над увеличением дальности, сообщил Лушников.

"В этом году мы провели испытания, они успешно завершены, и боеприпас "Куб", который сейчас находится в производстве, он будет с увеличенным могуществом, там приличная боевая часть, и это те пожелания военных, которые были выполнены. Что касается различных модификаций, то мы, конечно же, работаем над тем, чтобы увеличить дальность, увеличить еще больше могущество, дать дополнительные средства навигации. Мы об этом говорим постоянно, что беспилотник - это не только система управления, это система навигации, связи", - сказал он.

В новость внесена правка (15:28 мск) - передается с исправлением об испытании нового автомата, верно - АК-19. 

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  • В новости упоминаются
Продукция
АК-12
Система поражения "Ратник"
Проекты
NATO
БПЛА
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