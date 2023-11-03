«Купольная» молодёжь излучает энергию и генерирует свежие идеи

В столице Республики Удмуртия прошел первый молодёжный профсоюзный форум «Прорыв», организованный Ижевским электромеханическим заводом «Купол».

В форуме приняли участие более 50 человек, представляющих самые разные подразделения завода. Мероприятие, с одной стороны, имело образовательную направленность, с другой – стало площадкой, где любой из участников смог высказать мнение о деятельности профсоюзной организации и поделиться своими идеями по совершенствованию её работы.

Первый молодёжный профсоюзный форум «Прорыв» на Ижевском электромеханическом заводе «Купол». Источник: https://kupol.ru/

Как отмечают организаторы форума, основной целью мероприятия стало обучение и знакомство молодых работников с профсоюзной организацией предприятия, ее функционалом и возможностями. Для этого с участниками форума была проведена деловая игра «ППОшечка» (ППО – это первичная профсоюзная организация).

«Все участники были распределены по восьми командам, каждая из которых представляла ту или иную комиссию, а также аппарат профкома ИЭМЗ. Задача была написать план мероприятий на год. После этого все менялись по кругу, чтобы следующая команда могла дополнить этот план своими идеями. В итоге нужно было выбрать какое-либо одно мероприятие и затем «защитить» его перед жюри, показать, чем оно будет полезно работникам завода», - рассказала глава молодёжной комиссии профсоюзов «Купола» Мария Саршанова.

Теперь самые лучшие из сгенерированных на форуме идей рассмотрят на предмет дальнейшей реализации при составлении плана на будущий год, рассказали на предприятии.

«Из представленных понравилась, в частности, идея по доставке сотрудников ИЭМЗ до места работы с помощью приложения «Бла-Бла-«Купол». Там предполагалось несколько вариантов: централизованная доставка, а также на попутных автомобилях, владельцами которых являются заводчане. Была интересная идея по организации электронной площадки для знакомства работающих у нас юношей и девушек. В общем, достойные внимания моменты были для каждой из комиссий нашего профсоюза», – добавил председатель профкома.

В целом, отмечают организаторы, первый молодёжный профсоюзный форум ИЭМЗ прошёл на весьма достойном уровне и показал, что у нового поколения «купольцев» есть не только понимание работы по защите трудовых прав, но и свежие идеи, направленные на её улучшение.

«У нас такая активная молодёжь, которая излучает энергию и генерирует свежие идеи. Они сами при составлении плана работы на год вышли с предложением об организации молодёжного профсоюзного форума. Мы обсудили инициативу и практически единогласно проголосовали за неё, поскольку такой формат нам нужен», - считает глава профсоюзной организации завода Антон Городилов.

По его словам, участники форума, несмотря на молодой возраст, самостоятельно справились с организацией мероприятия без привлечения посторонней помощи: подготовили план работы, программу и положение, и с успехом провели форум.

«Я был приятно удивлён, что у нашей молодёжи такие есть компетенции, причём на высоком уровне. В общем, наша молодёжная комиссия – это практически самостоятельная «боевая» единица, способная принимать ответственные решения и реализовывать задуманное», - подчеркнул председатель профсоюза.

Учитывая полученный позитивный опыт, есть все основания полагать, что форум для молодых членов профсоюза станет ежегодным.

Сегодня Ижевский электромеханический завод «Купол» входит в состав Концерна ВКО «Алмаз – Антей» и является одним из ведущих предприятий отечественного оборонного комплекса.

Основная специализация предприятия - производство зенитных ракетных комплексов малой дальности «Тор-М2». Завод также изготавливает бортовую аппаратуру ракет класса «земля-воздух», осуществляет модернизацию ЗРК «Оса-АКМ» и «Тор-М1», и оказывает сервисные услуги эксплуатирующим организациям.