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Военное обозрение

Financial Times: Украина усиленно готовится к российским ударам по объектам энергосистемы

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Источник изображения: topwar.ru

На Украине усиленно готовят объекты энергетической инфраструктуры к российским ударам, отмечает британская газета Financial Times.

По данным издания, по всей стране небольшие подстанции закрывают стенами из бетонных блоков или окружают их габионами, цилиндрическими клетками, наполненными камнями или песком. Такие конструкции, очевидно, малоэффективны при прямом попадании, но могут спасти объект от осколков при ударе рядом с подстанцией.

Те же элементы инфраструктуры, которые могут обойтись без вентиляции, стараются укрыть под землёй, пишет Financial Times. Кроме того, чтобы быстро восстанавливать разрушенные энергетические объекты, за границей хранятся запасные части, которые можно быстро заказать.

Британское издание утверждает, что российские атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру значительно участились по сравнению с летним периодом.

Напомним, что 10 октября 2022 года впервые был нанесён массированный удар по энергосистеме Украины. По словам украинского премьера Шмыгаля, тогда и в ходе последующих ударов было выведено из строя более 40% объектов энергетической инфраструктуры страны. Однако премьер отметил, что сегодня Украина «гораздо более подготовлена» к российским ударам, нежели раньше.

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Страны
Великобритания
Украина
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