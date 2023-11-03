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ЦАМТО

Elbit Systems поставит ВС Швеции систему командования и управления LSS Mark

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Логотип компании Elbit Systems (Израильская компания по разработке и модернизации различных видов вооружения).

ЦАМТО, 2 ноября. Компания Elbit Systems Sweden AB заключила 10-летний контракт на сумму около 170 млн. евро (179,88 млн. долл.) в рамках реализации проекта LSS Mark, предусматривающего "цифровизацию" системы командования и управления (C2) СВ Швеции.

Как сообщается в пресс-релизе Elbit Systems от 25 октября, в качестве партнера по интеграции израильских разработок в сфере коммуникационных систем в Швеции компания Elbit Systems Sweden AB возглавит комплексную программу оцифровки, интегрирует и модернизирует системы управления и контроля на различных платформах: от командных пунктов и транспортных средств до переносимых систем управления.

Работы по проекту будут проведены на предприятиях Elbit Systems в Швеции, что обеспечит занятость большого количества системных инженеров и техников в течение следующих нескольких лет.

Как напоминает Jane’s, компания Elbit Systems в 2022 году ввела в строй последнюю конфигурацию тактической системы C2 LSS Mark 2.0, которая была установлена для испытаний на боевые бронированные машины CV-90 и автомобили Mercedes-Benz G-Class Скараборгского полка (4-й бронетанковый полк СВ Швеции). В феврале 2022 года компания BAE Systems также получила контракт на модернизацию 40 систем CV90 Mjolner для приведения их в соответствие со стандартами LSS Mark. Ранее, в этом году, компания Combitech заключила 10-летнее рамочное соглашение на сумму 1,2 млрд. шведских крон (107,7 млн. долл.) на предоставление услуг и обеспечение технической поддержки системы LSS Mark.

LSS Mark – это новая система командования и управления тактического звена, которая внедряется в Вооруженных силах Швеции поэтапно, начиная с Сухопутных войск. Компоненты системы будут установлены на десятки тысяч существующих и будущих платформ, таких как бронетехника, танки, боевые катера и автомобили.

Система C2 представляет собой важнейшую технологическую инфраструктуру для управления и координации военных операций. Она объединяет ряд процедур, протоколов и оборудования, которые позволяют командирам и их штабам эффективно контролировать задействованные силы. Система собирает данные в режиме реального времени из различных источников, включая спутники, а затем обрабатывает эту информацию, чтобы предоставить четкую картину ситуации, помогая лицам, принимающим решения, понять ситуацию на поле боя или ход текущей операции. Основываясь на этом понимании, командиры могут затем формулировать планы действий, стратегию и тактику. Как только планы разработаны, система обеспечит быстрое и точное распространение приказов и доведение информации до всех подразделений.

Кроме того, система облегчает координацию между видами вооруженных сил: подразделениями Сухопутных войск, Военно-морских или Военно-воздушных сил. Наконец, система предлагает способы оценки эффективности предпринятых действий, что имеет решающее значение для корректировки текущих и будущих планов. Интегрируя все эти элементы, система значительно повышает эффективность и результативность военных операций.

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  • В новости упоминаются
Страны
Швеция
Компании
BAE Systems
Daimler AG
Elbit Systems
Проекты
CV-90
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