На заводе "Янтарь" построят новый плавучий док

Выведенная из цеха секция корпуса головного большого десантного корабля модифицированного проекта 11711 "Владимир Андреев" (заводской номер 303), строящегося для ВМФ России на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" в Калининграде по проекту АО "Невское проектно-конструкторское бюро" (Санкт-Петербург), июль 2021 года.

ЦАМТО, 2 ноября. В рамках доковой программы Объединенной судостроительной корпорации для ПСЗ "Янтарь" будет построен новый плавучий док.

Он будет идентичен тому, что уже используется на производстве, но оснащен более современным оборудованием.

На плавучем доке обновят системы управления и балластировки, а также установят современную судовую систему видеонаблюдения. Новый док даст предприятию возможность работать с объектами до 12 тыс. тонн (старый док из-за возраста ограничен 10 тыс. тонн). Строительство займет 2-2,5 года.

В настоящее время заказан металл для строительства нового сооружения. В ближайшее время руководство завода планирует заключить договор с сюрвейерской компанией, которая будет осуществлять надзор за ходом строительства. Созданием технического проекта и конструкторской документации занимается ЦМКБ "Алмаз" (входит в ОСК).

В сентябре 2023 года на выставке "Нева" генеральный директор АО ПСЗ "Янтарь" Илья Самарин и директор судостроительного завода "Вымпел" Владимир Катышев (оба предприятия входят в ОСК) подписали контракт на строительство конструкций для нового ремонтного плавдока на 10 тыс. тонн. "Вымпел" изготовит и соберет секции для дока, после чего морским путем они будут транспортированы в Калининград. Формирование корпуса в объеме из шести изготовленных понтонов и окончательное насыщение системами и механизмами будет производиться на заводе "Янтарь".

Генеральный директор АО "ПСЗ "Янтарь" Илья Самарин отметил, что в результате строительства дока завод получит новый импульс в техническом развитии и заметно увеличит свои производственные возможности.

В ноябре 2022 года было принято распоряжение Правительства РФ о выделении финансирования на строительство подъемно-спускового ремонтного плавучего дока для нужд завода. Реализация доковой программы предполагает строительство новых и реконструкцию существующих сухих доков и гидротехнических сооружений предприятий ОСК по схеме опережающего финансирования. Выделенный "Промсвязьбанком" кредит на осуществление программы в дальнейшем будет погашен в рамках федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса", которая будет действовать с 2025 по 2033 годы.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".