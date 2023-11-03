Войти
ЦАМТО

На заводе "Янтарь" построят новый плавучий док

73
0
0
Выведенная из цеха секция корпуса головного большого десантного корабля модифицированного проекта 11711 "Владимир Андреев" (заводской номер 303), строящегося для ВМФ России на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" в Калининграде по проекту АО
Выведенная из цеха секция корпуса головного большого десантного корабля модифицированного проекта 11711 "Владимир Андреев" (заводской номер 303), строящегося для ВМФ России на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" в Калининграде по проекту АО "Невское проектно-конструкторское бюро" (Санкт-Петербург), июль 2021 года.
Источник изображения: Телеграм-канал "Морской | Флот"

ЦАМТО, 2 ноября. В рамках доковой программы Объединенной судостроительной корпорации для ПСЗ "Янтарь" будет построен новый плавучий док.

Он будет идентичен тому, что уже используется на производстве, но оснащен более современным оборудованием.

На плавучем доке обновят системы управления и балластировки, а также установят современную судовую систему видеонаблюдения. Новый док даст предприятию возможность работать с объектами до 12 тыс. тонн (старый док из-за возраста ограничен 10 тыс. тонн). Строительство займет 2-2,5 года.

В настоящее время заказан металл для строительства нового сооружения. В ближайшее время руководство завода планирует заключить договор с сюрвейерской компанией, которая будет осуществлять надзор за ходом строительства. Созданием технического проекта и конструкторской документации занимается ЦМКБ "Алмаз" (входит в ОСК).

В сентябре 2023 года на выставке "Нева" генеральный директор АО ПСЗ "Янтарь" Илья Самарин и директор судостроительного завода "Вымпел" Владимир Катышев (оба предприятия входят в ОСК) подписали контракт на строительство конструкций для нового ремонтного плавдока на 10 тыс. тонн. "Вымпел" изготовит и соберет секции для дока, после чего морским путем они будут транспортированы в Калининград. Формирование корпуса в объеме из шести изготовленных понтонов и окончательное насыщение системами и механизмами будет производиться на заводе "Янтарь".

Генеральный директор АО "ПСЗ "Янтарь" Илья Самарин отметил, что в результате строительства дока завод получит новый импульс в техническом развитии и заметно увеличит свои производственные возможности.

В ноябре 2022 года было принято распоряжение Правительства РФ о выделении финансирования на строительство подъемно-спускового ремонтного плавучего дока для нужд завода. Реализация доковой программы предполагает строительство новых и реконструкцию существующих сухих доков и гидротехнических сооружений предприятий ОСК по схеме опережающего финансирования. Выделенный "Промсвязьбанком" кредит на осуществление программы в дальнейшем будет погашен в рамках федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса", которая будет действовать с 2025 по 2033 годы.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Компании
ОСК
Похожие новости
02.11.2022
Атомный ледокол "Урал" завершил заводские ходовые испытания
02.11.2022
В "Севмаше" сообщили об испытаниях многоцелевой атомной подлодки "Красноярск"
15.08.2022
Корвет «Резкий» в море
03.08.2020
Северный флот получит еще шесть кораблей в 2020 году
01.08.2016
Разработчик: создать полностью универсальную атомную подлодку сегодня невозможно
03.09.2012
Шлемов: первый "Борей" пойдет на север, второй на восток
22.03.2012
«Мне прекрасно известны проблемные поставщики»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.11 00:51
  • 2
Дальнемагистральный Ил-96-400М совершил свой первый полет
  • 03.11 00:13
  • 56526
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.11 22:03
  • 200
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 02.11 19:44
  • 1
Сырые спальники, лисьи норы и грязь: российские военные рассказали о проблемах быта на передовой
  • 02.11 15:47
  • 0
Коррупция на Украине – куда пропадает гуманитарка. Часть 3.
  • 02.11 10:22
  • 2
Активная оборона России истощила ВСУ
  • 02.11 09:32
  • 0
Что стоит за становлением «ближневосточной Вестфальской системы»
  • 02.11 01:59
  • 1
Когда и какой военный конфликт с использованием ВМФ как главного оружия возможен
  • 01.11 20:52
  • 2
Сравнение ВМФ РФ и США
  • 01.11 14:47
  • 0
Коррупция на Украине – куда пропадает гуманитарка. Часть 2.
  • 01.11 05:57
  • 1
Роль соцсетей, спецслужб и США как "корень зла". Путин выступил на совещании по Дагестану
  • 31.10 13:51
  • 1
Ростех передал первый комплект полностью российской авионики для кабины лайнера МС-21
  • 31.10 13:13
  • 0
События в Махачкале: Враг у нас общий, цель одна
  • 31.10 12:50
  • 0
Коррупция на Украине – куда пропадает гуманитарка
  • 31.10 12:12
  • 1
Броня как фанера: как российский FPV-дрон проломил крышу натовского БТРа