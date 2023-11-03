Джибути совместно со Space X до конца года выведет на орбиту свой первый спутник

Вывод на орбиту второго джибутийского спутника планируется на февраль 2024 года

ПРЕТОРИЯ, 2 ноября. /ТАСС/. Джибути совместно с компанией Space X, основанной Илоном Маском, планирует до конца года вывести на орбиту Земли наноспутник Djibuti-1A. Об этом сообщил журнал Jeune Afrique со ссылкой на министра высшего образования и научных исследований Джибути Набиля Мохамеда Ахмеда.

Запуск первого из двух планируемых к выводу на орбиту спутников неоднократно откладывался из-за загруженности космического центра, однако сейчас подготовка к запуску находится на завершающей стадии, заявил чиновник.

По данным издания, вывод на орбиту второго джибутийского спутника планируется на февраль 2024 года. Устройства разрабатывались учеными из Джибути и специалистами космического центра университета Монпелье. Джибути станет 14-й страной Африки, имеющей собственные спутники.

Ранее сообщалось, что в январе власти Джибути заключили с аэрокосмической компанией Hong Kong Aerospace Technology Group соглашение о строительстве в африканской стране космической инфраструктуры для запуска спутников. По данным издания, компания выделит $200 млн для финансирования первой фазы проекта.

Страны Африки проявляют растущий интерес к космическим исследованиям. Собственные космические агентства созданы в ЮАР, Алжире, Анголе, Габоне, Гане, Египте, Кении, Зимбабве, Марокко, Нигерии, Руанде, Эфиопии.