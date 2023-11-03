Названы задачи российского «Терминатора»

Российские боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» предназначены для сопровождения наступательных действий. Задачи машины назвал военный эксперт Владимир Язиков в беседе с NEWS.ru.

«БМПТ "Терминатор" в зоне СВО нашим войскам нужна не всегда — она предназначена для других боевых задач. Пока будут вестись окопные боевые действия. Но как только России надо будет наступать, то БМПТ снова пригодится», — сказал он.

Эксперт отметил, что «Терминатор» может прикрыть другую технику и нейтрализовать живую силу противника. Он подчеркнул, что в последнее время БМПТ чаще замечают в зоне проведения спецоперации.

Машина на шасси танка Т-90А получила две пушки 2А42, пулемет, комплекс управляемого вооружения с противотанковыми ракетами «Атака» и два автоматических гранатомета АГ-17Д. Защищенность машины обеспечивает динамическая защита «Реликт».

В январе издание Forbes писало, что БМПТ «Терминатор», которая хорошо показала себя в ходе спецоперации, может стать новым этапом эволюции в танкостроении.

В декабре 2022 года военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что универсальная БМПТ «Терминатор» может поражать живую силу и технику противника.