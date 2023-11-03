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ТАСС

В ВСУ подтвердили, что Украина и США модифицируют советские системы ПВО

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Зенитно-ракетный комплекс ПВО Украины. Архивное фото
Зенитно-ракетный комплекс ПВО Украины. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Это необходимо для применения американских ракет в условиях недостатка западных систем ПВО, сообщил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат подтвердил появившуюся ранее в газете The New York Times информацию о том, что Вашингтон вместе с Киевом модифицируют комплексы противовоздушной обороны (ПВО) советского производства для применения американских ракет в условиях недостатка западных систем ПВО.

"Поставляют нам дополнительные системы противовоздушной обороны: как современные, <...> так и, собственно, те советские системы, которые нашим американским партнерам удалось вместе с украинскими специалистами адаптировать к американским ракетам. Есть американские ракеты Sea Sparrow и AIM-9, которые смогут работать с применением установок еще советского образца. <...> Скажем, [зенитный ракетный комплекс] "Бук-М1" сможет стрелять американскими ракетами", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

По словам Игната, это вынужденный и временный шаг, который должен помочь усилить украинскую систему ПВО до того момента, пока Киеву не передадут больше западных систем ПВО, таких как NASAMS, IRIS-T, Patriot и другие.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Украина в условиях острой нехватки систем ПВО потребовала от США создания для нее систем FrankenSAM, название которых включает в себя слово "Франкенштейн" и SAM. Эти системы сочетают западные технологии с элементами боевой техники советских времен. Отмечалось, что два варианта этой "гибридной" системы оружия были испытаны в последние несколько месяцев на полигонах в США. 

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
AIM-9
NASAMS
Patriot ЗРК
Бук-М1
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