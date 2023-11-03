Войти
ТАСС

Эксперт сообщил о тренировках расчетов ПВО ВКС по перехватыванию ракет ATACMS

65
0
0
Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ во время боевого дежурства за пультом управления зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" в Крыму
Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ во время боевого дежурства за пультом управления зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" в Крыму.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

По словам бывшего заместителя главкома ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО стран - участниц СНГ Айтеча Бижева, войскам нужно быть готовыми к тому, что ракеты "могут появиться у враждебных России приграничных и сопредельных стран"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Боевые расчеты войск ПВО Воздушно-космических сил (ВКС) на всей территории России ведут подготовку к уничтожению ракет ATACMS американского производства. Об этом ТАСС сообщил в четверг бывший заместитель главкома ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО стран - участниц СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

"Боевые расчеты всех комплексов и систем ПВО, состоящих на вооружении ВКС, на тренажерах ведут тренировки в рамках боевой подготовки всей системы ПВО на всей территории страны", - сказал он. По его словам, "сегодня ракеты ATACMS есть у Украины, а завтра они могут появиться у враждебных России приграничных и сопредельных стран на северо-западе, юге и других направлениях".

Бижев ранее сообщил ТАСС, что сбили огнем зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 две украинские ракеты ATACMS производства США, об уничтожении которых информировало Минобороны РФ. Он отмечал, что весь спектр российских средств ПВО от зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" до ЗРС С-400 способен поражать ATACMS, поскольку у этих ракет скорость полета не превышает 1 400 м/с, что делает их уязвимыми для всех российских ЗРК и ЗРС. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
21.02.2022
В СБ Белоруссии на "отлично" оценили слаженность белорусских и российских войск на учении "Союзная решимость"
11.02.2022
К началу российско-белорусских учений «Союзная решимость-2022»
27.01.2022
Россия продолжила переброску истребителей Су-35 в Белоруссию для учений
24.01.2022
Россия направила истребители Су-35 на учения в Белоруссию
01.02.2021
Российские войска в Беларуси как ответ на военную активность НАТО
23.07.2020
Картонный меч адмирала
17.07.2017
Даже муха не пролетит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.11 00:51
  • 2
Дальнемагистральный Ил-96-400М совершил свой первый полет
  • 03.11 00:13
  • 56526
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.11 22:03
  • 200
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 02.11 19:44
  • 1
Сырые спальники, лисьи норы и грязь: российские военные рассказали о проблемах быта на передовой
  • 02.11 15:47
  • 0
Коррупция на Украине – куда пропадает гуманитарка. Часть 3.
  • 02.11 10:22
  • 2
Активная оборона России истощила ВСУ
  • 02.11 09:32
  • 0
Что стоит за становлением «ближневосточной Вестфальской системы»
  • 02.11 01:59
  • 1
Когда и какой военный конфликт с использованием ВМФ как главного оружия возможен
  • 01.11 20:52
  • 2
Сравнение ВМФ РФ и США
  • 01.11 14:47
  • 0
Коррупция на Украине – куда пропадает гуманитарка. Часть 2.
  • 01.11 05:57
  • 1
Роль соцсетей, спецслужб и США как "корень зла". Путин выступил на совещании по Дагестану
  • 31.10 13:51
  • 1
Ростех передал первый комплект полностью российской авионики для кабины лайнера МС-21
  • 31.10 13:13
  • 0
События в Махачкале: Враг у нас общий, цель одна
  • 31.10 12:50
  • 0
Коррупция на Украине – куда пропадает гуманитарка
  • 31.10 12:12
  • 1
Броня как фанера: как российский FPV-дрон проломил крышу натовского БТРа