СВ Польши получили первую партию вертолетов поддержки AW149

ЦАМТО, 2 ноября. Агентство вооружений МНО Польши объявило о состоявшейся 30 октября в расположении 7-го авиационного дивизиона (Новы-Глинник) церемонии передачи СВ страны первых многоцелевых вертолетов поддержки AW-149.

Мероприятие состоялось в присутствии министра национальной обороны Мариуша Блащака.

Первые два из 32 заказанных в прошлом году многоцелевых вертолета поддержки AW-149 получила 25-я бригада воздушной кавалерии. Перед поставкой вертолеты прошли испытания, подтвердившие их соответствие требованиям ВС Польши. Также прошла подготовку первая группа летчиков и технических специалистов. После завершения процедур, связанных с приемкой вертолетов, начнется процесс их ввода в эксплуатацию.

Как сообщал ЦАМТО, 1 июля 2022 года Агентство вооружений МНО Польши заключило с компанией PZL-Swidnik (подразделение группы Leonardo) контракт стоимостью 8,25 млрд. злотых (1,76 млрд. евро) на поставку 32 вертолетов AW-149, тренажерных комплексов, а также пакетов логистики и обучения. Логистический пакет включает запасные части и расходные материалы, а также оборудование для наземного обслуживания вертолетов. В комплект средств обучения входит всесторонняя подготовка пилотов и технического персонала, а также поставка комплекта современных тренажеров и учебного оборудования. Поставки должны быть выполнены в 2023-2029 гг.

Новые вертолеты предназначены для перевозки войск и снабжения подразделений по воздуху. Оборудование AW-149 также позволит использовать их для эвакуации, проведения поисково-спасательных операций в боевых условиях, перевозки грузов.

AW-149 – многоцелевой военный вертолет, позволяющий выполнять полеты по правилам визуального полета / правилам полетов по приборам днем и ночью. Максимальный взлетный вес машины – 8300 кг с возможностью увеличения до 8600 кг. Максимальная скорость вертолета составляет 313 км/ч, крейсерская – 287 км/ч. Экипаж состоит из 2 человек, но основные задачи может выполнять один пилот. Максимальная дальность полета – 958 км, максимальная продолжительность полета – 4 часа 55 минут. AW-149 может взять на борт 19 пассажиров.

Вертолеты будут поставлены в конфигурации, соответствующей требованиям ВС Польши и будут оснащены системами наблюдения, стрелковым вооружением, управляемыми и неуправляемыми ракетами и системами самообороны. Вооружение, в зависимости от варианта использования вертолета, может быть установлено в кабине или на точках подвески.