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Военное обозрение

Global Times: В следующем году Китай планирует достроить свою пятую станцию в Антарктиде

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Источник изображения: topwar.ru

Помимо стремления ведущих стран мира исследовать космос, есть и на Земле место чём-то похожее на другую планету, где также стремятся присутствовать разные страны. Этим местом является ледяной материк Антарктида.

Одним из государств, который активно исследует Антарктиду и Антарктику в целом, является Китай. Как сообщает китайское издание Global Times, вчера стартовала 40-я китайская антарктическая научная экспедиция. Одним из результатов её деятельности станет завершение строительства пятой научно-исследовательской станции Китая.

Станцию находящуюся вблизи моря Росса, планирует достроить к февралю 2024 года. Для этих целей в рамках экспедиции на материк завезут необходимые материалы. По данным Global Times, в экспедицию отправилось более 460 человек на двух ледоколах – «Сюэлун» и «Сюэлун-2» и грузовом судне «Тяньхуэй».

Сообщается, что эта миссия рассчитана как минимум на пять месяцев. Её целью является, помимо строительства станции, исследование влияния изменения климата на экосистему Антарктики, а также влияние этого региона на глобальное изменение климата.

Первая китайская научно-исследовательская станция Чанчэн в этом ледяном регионе планеты была открыта в феврале 1985 года, а последняя Тайшань – в феврале 2014 года.

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Страны
Китай
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