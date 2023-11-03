Российский дрон-разведчик «Привет-мини» проходит испытания в зоне СВО

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На фоне украинского конфликта и российская, и украинская стороны продолжают совершенствовать беспилотные летательные аппараты самого разного типа. Обе стороны пытаются испытать новинки в условиях боевых действий.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на конструкторское бюро «Око», в зоне проведения СВО испытывают новый БПЛА «Привет-мини». Этот аппарат представляет собой лёгкий небольшой дрон-разведчик ближнего радиуса действия, в основу которого легла схема «летающее крыло». Дрон запускается с руки. В КБ заявили, что «Привет-мини» был поставлен для испытаний в несколько подразделений, включая и те, что уже использовали ранее созданный «Око» дрон «Привет-82».

По словам представителей КБ, «Привет-мини» отличается дешевизной и простотой использования, не требующей длительной подготовки для его управления.

Аппарат показал высокую устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы противника

- отметили в КБ.

Кроме того, дрон разработан в двух вариантах – дневная и ночная версия, имеющие разные цвета и видеокамеры.

Ранее КБ «Око» был разработан более внушительный по размерам БПЛА самолетного типа «Привет-82», который предназначен для штурма укрепрайонов и контрбатарейной борьбы.