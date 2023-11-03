Третий спутник "Бион-М" планируется запустить в 2030 году

Ученых интересует воздействие на живые организмы радиации и невесомости

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Биологический спутник "Бион-М" № 3 планируется запустить в 2030 году, следует из доклада заместителя директора по научной работе Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, научного руководителя программы "Бион" Владимира Сычева.

"Ориентировочная дата запуска - 2030 год", - говорится на слайде презентации.

"Бион" - серия отечественных космических аппаратов для биологических исследований. В частности, ученых интересует воздействие на живые организмы радиации и невесомости.

Первый подобный аппарат под названием "Космос-605" ("Бион-1") был запущен 31 октября 1973 года и провел на орбите Земли 21 сутки и вернулся на Землю, совершив посадку 22 ноября. В его спускаемом аппарате находились крысы, черепахи, грибница, мучные жуки и бактерии. После него в период до 1996 года было запущено еще десять "Бионов". В 2013 году на орбиту вывели первый спутник из серии "Бион-М". Тогда в космосе побывали мыши, монгольские песчанки, гекконы, улитки, растения и колонии различных микроорганизмов.

Запуск "Биона-М" № 2 запланирован на третий квартал 2024 года. Аппарат будет выведен на высокоширотную орбиту для подготовки к дальнейшему созданию Российской орбитальной станции - как сообщила ТАСС в октябре профессор, заведующая лабораторией биофизики клетки ИМБП Ирина Огнева, на нем будут изучены, помимо прочего, порядка 1 500 мух-дрозофил.