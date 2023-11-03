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РИА Новости

Экс-бойцы "Вагнера" создали отряд "Камертон"

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Экс-бойцы ЧВК "Вагнер", перешедшие в артиллерийскую группу спецназа "Ахмат", на полигоне в зоне проведения спецоперации
Экс-бойцы ЧВК "Вагнер", перешедшие в артиллерийскую группу спецназа "Ахмат", на полигоне в зоне проведения спецоперации.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Экс-бойцы "Вагнера" создали отряд "Камертон" в составе спецназа "Ахмат"

ЛУГАНСК, 2 ноя - РИА Новости. Бойцы отряда "Камертон", который был создан бывшими сотрудниками группы "Вагнер" в составе спецназа "Ахмат", проходят боевое слаживание на полигонах в зоне проведения специальной военной операции, рассказал РИА Новости замкомандира отряда с позывным "011".

"Вы наблюдали за боевым слаживанием, одной из ротно-тактических групп. Работали с применением FPV-дронов. Было три задачи на три отделения. Следующий этап у нас, это привлечение ствольной артиллерии и тяжелой техники в виде танков и БМП-3, начинаем потихонечку втягиваться", - рассказал "011".

Собеседник агентства подчеркнул, что не только командиры в отряде - это бывшие бойцы "Вагнера", но и бронетанковая группа, артиллеристы и штурмовые группы также состоят из бывших бойцов "Вагнера".

"Экипажи бронегрупп на 100% состоят из бывших сотрудников ЧВК "Вагнер". Артиллерия, включая ствольную, то же самое. Штурмовые подразделения состоят ориентировочно 60 на 40 (процентов - ред.), то есть, 60% - это бывшие сотрудники, включая командиров. А остальные - это пополнение", - уточнил замкомандира отряда.

Боец спецназа "Ахмат" с позывным "Барнаул" подчеркнул, что тренировки ведутся постоянно, чтобы все бойцы были в форме и работали слаженно. По его словам, проблем с боеприпасами в подразделении нет, поэтому тренируются бойцы столько, сколько скажет командир.

"Надо тренироваться постоянно, потому что навык теряется. Ребята должны быть слажены и чувствовать друг друга без слов. У нас нет проблем с боеприпасами. Они каждый день работают столько, сколько необходимо и сколько командир считает нужным", - подчеркнул "Барнаул".

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