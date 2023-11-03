Спецназ ЦВО использует на Краснолиманском направлении бесшумные минометы "Галл"

ЦАМТО, 2 ноября. Спецназ ЦВО ВС РФ использует бесшумные носимые минометы "Галл" на Краснолиманском направлении в зоне СВО, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны РФ.

"Минометчики подразделения спецназа ЦВО используют бесшумный миномет "Галл", отрабатывая по пулеметным гнездам, снайперским лежкам и подготовленным площадкам взлета различных беспилотников, оставаясь незамеченными для противника. Корректировку огня и объективный контроль огневого поражения проводят беспилотные летательные аппараты, курсирующие в районе боевых действий" – сообщили в Минобороны РФ.

Российский 82-мм миномет 2Б25 "Галл" разработан для подразделений специального назначения, предназначен для уничтожения живой силы противника, в том числе в укрытиях и бронежилетах. В боевом положении миномет весит всего 13 кг. Расчет "Галла" состоит из двух человек. Дальность стрельбы – более километра, скорострельность – до 15 выстр./мин. "Галл" практически бесшумно стреляет осколочными минами 3ВО35. Звук сопоставим с выстрелом из автомата Калашникова с глушителем.