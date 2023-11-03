В Совбезе предложили представить войска Варшавского договора в Мексике

В Совбезе предложили представить, что Россия обучает канадских военных

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости, Сергей Сафронов. В Совбезе РФ предлагают представить, что было бы в случае появления войск Варшавского договора в Мексике и обучения Россией канадских сил на границе с США.

Такой мысленный эксперимент в интервью РИА Новости предложил провести заместитель секретаря Совбеза Александр Венедиктов.

"Представим себе такую ситуацию. В 1991 году прекращает свою деятельность не Организация Варшавского договора, а НАТО. Что было бы, если после этого ОВД (Организация Варшавского договора) пережила пять этапов расширения на Запад, в результате чего коалиционные войска появились бы в Мексике, а российские инструкторы обучали бы канадских военнослужащих строить оборону на границе с США? И при этом мы бы еще пытались убедить американцев, что им ничего не угрожает. А ведь именно так они сегодня и действуют против нас",- сказал Венедиктов.

По его оценке, конечная цель западников "хорошо известна" – это расчленение России и нанесение ей стратегического поражения.