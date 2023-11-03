Артемьев считает, что программу перекрестных полетов США и РФ будут постоянно продлять

Это полезно для двух сторон, поделился летчик-космонавт

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноября. /ТАСС/. Роскосмос и NASA будут постоянно продлять программу перекрестных полетов, так как это полезно для двух сторон. Таким мнением с ТАСС поделился летчик-космонавт, герой Российской Федерации Олег Артемьев, посетивший Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского.

Российское правительство ранее одобрило проведение переговоров между Роскосмосом и NASA о подписании второго дополнения к договору о полетах интегрированных экипажей на российских и американских кораблях.

"Это очень правильно, <…> потому что и с нашим "Союзом" может что-то случиться, и с их кораблем Dragon. Поэтому всегда должен быть специалист по российскому сегменту и американскому. <…> Это очень полезно и здорово. Скорее всего, это будет продолжаться, и каждый раз будем договариваться", - сказал Артемьев.

О подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских и американских космонавтов на МКС Роскосмос сообщил 15 июля 2022 года. Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко рассказывал, что подписанное ранее соглашение о перекрестных полетах подразумевает три полета российских космонавтов на американском корабле Crew Dragon. В марте текущего года Роскосмос сообщил о расширении количества миссий перекрестных полетов на МКС на одну.

Олег Артемьев - космонавт-испытатель отряда ФГБУ "НИИ ЦПК им. Ю. А. Гагарина", 118-й космонавт СССР/России и 534-й космонавт мира, Герой Российской Федерации. Участник трех основных экспедиций на Международную космическую станцию: МКС-39/40 на корабле "Союз ТМА-12М" (2014), МКС-55/56 на корабле "Союз МС-08" (2018) и МКС-67 на корабле "Союз МС-21" (2022), когда он стал вторым специальным корреспондентом ТАСС на орбите Земли.