Китайские Type 54B: уже не совсем фрегаты

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Китайцы сделали интересный ход. Их новый фрегат тип (Type) 54В, по имеющейся информации, гораздо ближе к эсминцам тип 52, чем к фрегатам тип 54А. Приблизительные размеры корабля - длина 147 метров и ширина 18 метров, то есть, их предполагаемое водоизмещение около 6000 тонн.

Предполагаемое вооружение, тоже отнюдь не "фрегатное". 100-мм артиллерийская установка и 32-ячеечная УВП. О зенитном вооружении ближнего действия пока можно только догадываться. Скорее всего, 11-ствольная 30-мм автоматическая пушка H/PJ-11, расположенная перед мостиком, в целом аналогично конфигурации эсминцев типа 052D и типа 055. Новый корабль должен получить многоцелевой вертолет Z-20, вместо более легкого и менее функционального Z-9, используемого на типе 054А. По крайней мере, размеры ангара и кормовой палубы, позволяют его посадку и размещение.

По силовой установке только одни догадки. Тип 54А имел энергетическую установку, состоящую из четырех дизелей SEMT Puelstick 16 PA6V - 280 STC, работающих через редукторы на два винта. Общая мощность 25 320 л. с. Но поскольку тип 54В, существенно больше, то скорее всего, его ГЭУ будет газотурбинная, возможно с какими-либо вариациями.

Некоторые западные авторы проводят аналогии с франко-итальянскими "ФРЕММ". Действительно, визуальное сходство кораблей достаточно заметное, единственная мачта "ФРЕММа" расположена рядом с дымовой трубой, а у китайского корабля кормовая мачта интегрирована с дымовой трубой в единую конструкцию, что с точки зрения РЛ-заметности намного лучше. Хотя сейчас практически все корабли строятся по стелс-технологии, поэтому они все достаточно схожи. Однако у китайского фрегата заметно выше расположена антенна РЛС по сравнению с франко-итальянским вариантом, соответственно радиогоризонт будет существенно шире.

Об американском "Констелейшн" информации немного, "в железе" его еще никто не видел. Но его уже прочат в главные конкуренты тип 54В, поскольку размеры и функционал кораблей сходные. Впрочем, это еще из области теории, поскольку планы американцев могут измениться, а планы китайцев не известны вообще никому. Однако, учитывая возможности китайского судостроения, тип 54В могут построить столько, сколько прикажет ЦК КПК.