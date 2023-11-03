Войти
Военное обозрение

Американская МБР Minuteman III взорвалась над Тихим океаном при значительном отклонении от заданной траектории во время испытаний

58
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Нештатная ситуация произошла в США во время испытаний межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Испытания проводились накануне на военной базе Ванденберг (округ Санта-Барбара, Калифорния), принадлежащей космическим силам США.

Сначала появилась информация о том, что на определённом этапе полёта над Тихим океаном американская МБР взорвалась. Затем американское командование распространило информацию о том, что взрыв произошёл якобы в управляемом формате:

Ракета безопасным образом была уничтожена из-за выявленной по ходу испытательного пуска аномалии.

К настоящему моменту в ВВС и космическом командовании США сформирована следственная группа, которая должна установить причины возникшей «аномалии».

Тем временем, в американских источниках появилась информация о том, что ракета начала значительно отклоняться от первоначально заданной траектории и уходить в южном направлении в сторону морских границ Мексики.

Источник изображения: topwar.ru

Перед запуском в американском военном командовании заявляли, что испытания Minuteman III «должны подтвердить надёжность системы стратегической безопасности». Также многие назвали испытания американской МБР «ответом русским» на те испытания стратегических сил, которые были успешно проведены в России несколько дней назад. Выходит, что с ответом у Пентагона, что называется, не срослось…

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
Россия
США
Проекты
Minuteman
Похожие новости
21.09.2020
В США имитировали ракетные атаки не только на РФ, но и на Америку
12.02.2019
Пилите, Донни, пилите. Какое оружие Россия предлагает уничтожить Пентагону
20.11.2017
Америка создаст для защиты от "стран-изгоев" свою "Сатану"
10.03.2016
Ядерное оружие стран НАТО
21.04.2014
Арктика – зона конфронтации
16.12.2013
Не лучше ль на себя, кума, оборотиться
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.11 00:51
  • 2
Дальнемагистральный Ил-96-400М совершил свой первый полет
  • 03.11 00:13
  • 56526
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.11 22:03
  • 200
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 02.11 19:44
  • 1
Сырые спальники, лисьи норы и грязь: российские военные рассказали о проблемах быта на передовой
  • 02.11 15:47
  • 0
Коррупция на Украине – куда пропадает гуманитарка. Часть 3.
  • 02.11 10:22
  • 2
Активная оборона России истощила ВСУ
  • 02.11 09:32
  • 0
Что стоит за становлением «ближневосточной Вестфальской системы»
  • 02.11 01:59
  • 1
Когда и какой военный конфликт с использованием ВМФ как главного оружия возможен
  • 01.11 20:52
  • 2
Сравнение ВМФ РФ и США
  • 01.11 14:47
  • 0
Коррупция на Украине – куда пропадает гуманитарка. Часть 2.
  • 01.11 05:57
  • 1
Роль соцсетей, спецслужб и США как "корень зла". Путин выступил на совещании по Дагестану
  • 31.10 13:51
  • 1
Ростех передал первый комплект полностью российской авионики для кабины лайнера МС-21
  • 31.10 13:13
  • 0
События в Махачкале: Враг у нас общий, цель одна
  • 31.10 12:50
  • 0
Коррупция на Украине – куда пропадает гуманитарка
  • 31.10 12:12
  • 1
Броня как фанера: как российский FPV-дрон проломил крышу натовского БТРа