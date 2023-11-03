Американская МБР Minuteman III взорвалась над Тихим океаном при значительном отклонении от заданной траектории во время испытаний

Источник изображения: topwar.ru

Нештатная ситуация произошла в США во время испытаний межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Испытания проводились накануне на военной базе Ванденберг (округ Санта-Барбара, Калифорния), принадлежащей космическим силам США.

Сначала появилась информация о том, что на определённом этапе полёта над Тихим океаном американская МБР взорвалась. Затем американское командование распространило информацию о том, что взрыв произошёл якобы в управляемом формате:

Ракета безопасным образом была уничтожена из-за выявленной по ходу испытательного пуска аномалии.

К настоящему моменту в ВВС и космическом командовании США сформирована следственная группа, которая должна установить причины возникшей «аномалии».

Тем временем, в американских источниках появилась информация о том, что ракета начала значительно отклоняться от первоначально заданной траектории и уходить в южном направлении в сторону морских границ Мексики.

Источник изображения: topwar.ru

Перед запуском в американском военном командовании заявляли, что испытания Minuteman III «должны подтвердить надёжность системы стратегической безопасности». Также многие назвали испытания американской МБР «ответом русским» на те испытания стратегических сил, которые были успешно проведены в России несколько дней назад. Выходит, что с ответом у Пентагона, что называется, не срослось…