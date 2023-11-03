Войти
Известия.ru

Российские военные модифицировали дрон-камикадзе с помощью 3D-принтера

62
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Разведчики российской группировки войск «Восток» с помощью боевых FPV-дронов поразили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Угледаром. О том, как происходят подготовка дрона и работа операторов, рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.


«У нас есть специальный прибор, анализатор спектра, которым мы проверяем, глушатся ли наши частоты, на которых мы работаем. Если присутствуют помехи, то мы ждем, когда станет потише», — поделился старший радист-разведчик с позывным Соболь.

Военнослужащие поясняют, что они тщательно выбирают место для взлета, стараются подняться повыше. На сборку боевого дрона уходит не больше пяти минут. По готовности дрон улетает от оператора на расстояние около десяти километров и готовится атаковать. Для вражеских диверсантов обычно используется фугасный снаряд, для тяжелой техники — кумулятивный.

«Это одна из сотен модификаций FPV-дронов, которые наши бойцы активно используют на всех участках спецоперации, и особенно на южнодонецком направлении. Конкретное отличие этой модели в пластине, к которой крепится подвес с боеприпасом, — ее наши бойцы распечатали на 3D-принтере», — рассказал военкор.

В этот раз заряженный беспилотник залетает точно в окоп украинских боевиков, управляемый боеприпас не оставляет шанса противнику. Предугадать атаку с воздуха и тем более мгновенно заглушить сигнал дрона ВСУ не в силах. Угледарская вражеская группировка, как говорят разведчики, рассыпается буквально на глазах.

Ранее, 1 ноября, Ольков показал, как работают беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в зоне спецоперации. Беспилотник «Орлан-10» не только производит разведку местности, но и «ослепляет» врага, лишая его любых средств связи. Параллельно с ним станция РЭБ перехватывает разведданные ВСУ, чаще всего зашифрованные.

Ранее, 28 октября, Минобороны РФ показало боевое применение военнослужащими Воздушно-десантных войск (ВДВ) FPV-дронов на артемовском направлении. Отмечается, что подразделения успешно применили БПЛА для уничтожения личного состава ВСУ в укрытиях, расположенных в лесопосадках.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Орлан-10
Соболь
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Похожие новости
30.12.2022
«Военкоры Русской Весны» показали кадры попытки ВСУ сбить БПЛА «Орлан»
20.10.2022
Минобороны показало работу подразделений радиоэлектронной борьбы
21.06.2022
Работу РСЗО «Ураган» по позициям украинских боевиков показали в Минобороны
02.06.2022
МО показало кадры боевой работы РСЗО «Ураган» ЦВО в ходе спецоперации
02.05.2022
В тылу передовой
30.11.2017
Виктор Бондарев: успехи ВКС РФ в Сирии показали всему миру мощь нашей армии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.11 00:51
  • 2
Дальнемагистральный Ил-96-400М совершил свой первый полет
  • 03.11 00:13
  • 56526
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.11 22:03
  • 200
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 02.11 19:44
  • 1
Сырые спальники, лисьи норы и грязь: российские военные рассказали о проблемах быта на передовой
  • 02.11 15:47
  • 0
Коррупция на Украине – куда пропадает гуманитарка. Часть 3.
  • 02.11 10:22
  • 2
Активная оборона России истощила ВСУ
  • 02.11 09:32
  • 0
Что стоит за становлением «ближневосточной Вестфальской системы»
  • 02.11 01:59
  • 1
Когда и какой военный конфликт с использованием ВМФ как главного оружия возможен
  • 01.11 20:52
  • 2
Сравнение ВМФ РФ и США
  • 01.11 14:47
  • 0
Коррупция на Украине – куда пропадает гуманитарка. Часть 2.
  • 01.11 05:57
  • 1
Роль соцсетей, спецслужб и США как "корень зла". Путин выступил на совещании по Дагестану
  • 31.10 13:51
  • 1
Ростех передал первый комплект полностью российской авионики для кабины лайнера МС-21
  • 31.10 13:13
  • 0
События в Махачкале: Враг у нас общий, цель одна
  • 31.10 12:50
  • 0
Коррупция на Украине – куда пропадает гуманитарка
  • 31.10 12:12
  • 1
Броня как фанера: как российский FPV-дрон проломил крышу натовского БТРа