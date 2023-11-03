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ТАСС

Илон Маск согласился, что Украина не может победить в конфликте

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Раненый украинский солдат в пункте медицинской помощи под Артемовском
Раненый украинский солдат в пункте медицинской помощи под Артемовском.
Источник изображения: © AP Photo / LIBKOS

Так он прокомментировал мнение бизнесмена Дэвида Сакса о статье в журнале The Time, речь в которой шла о Владимире Зеленском и его нежелании замечать поражений ВСУ

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Илон Маск согласен, что Киев не может одержать победу в конфликте, а украинский президент Владимир Зеленский не признает поражение на поле боя.

"К сожалению, этот анализ верный", - прокомментировал Маск в среду пост бизнесмена Дэвида Сакса в соцсети X (ранее Twitter), в котором он анализирует недавнюю статью в журнале The Time о Зеленском. "Это [информация источников в статье] подтверждает, что <...> Украина не может выиграть в конфликте. Более того, автор [статьи] идет еще дальше, описывая Зеленского как "оторванного от реальности" за его неспособность признать реалии поля боя и нежелание рассматривать мирные переговоры с Россией <...>. Военные цели Украины нереалистичны", - написал Сакс.

Ранее Маск заявил, что западным странам следует прекратить бессмысленно жертвовать украинцами в конфликте с Россией, добиться мирного решения конфликта и восстановить нормальные отношения с Москвой.

В статье для The Time Саймон Шустер со ссылкой на людей из окружения Зеленского написал, что украинский президент обманывает сам себя, не замечая поражений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как отмечается в статье, несмотря на неудачи на поле боя, убеждения Зеленского не изменились и он не намерен искать какого-либо мира, желая продолжать боевые действия.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 5 октября президент Владимир Путин, Киев за четыре месяца потерял свыше 90 тыс. человек и более 550 танков. 15 октября Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта.

Российская сторона на разных уровнях неоднократно обозначала свою позицию относительно конфликта на Украине. Как отмечала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва всегда была и остается открытой к дипломатическому решению кризиса и готова ответить на действительно серьезные предложения, тогда как киевский режим прервал и запретил переговоры с Россией. 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Илон Маск
Путин Владимир
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