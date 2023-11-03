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Известия.ru

Эксперт рассказал о роли ледокола «Иван Папанин» в защите Севморпути

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

После появления в составе Военно-морского флота (ВМФ) России ледокола «Иван Папанин», противолодочные корабли Северного флота смогут дольше находится в северных широтах и выполнять задачи по охране Северного морского пути (СМП), рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Так он прокомментировал информацию источников «Известий» о том, что Минобороны России приняло принципиальное решение о расширении времени присутствия российских кораблей в Артике и, в частности, в акватории СМП. По словам собеседников «Известий», боевой ледокол «Иван Папанин» войдет в состав 14-ой бригады противолодочных кораблей Кольской флотилии Северного флота.

Дмитрий Болтенков напомнил, что Северный флот в последние годы регулярно проводит арктические экспедиции.

«Группы кораблей совершают походы по СМП с заходом в важные порты и на острова. В этих экспедициях командование 14-й бригады накопило большой опыт действия в арктических широтах. Теперь наши противолодочные корабли смогут находится в северных широтах еще больше времени. Это поможет усилить контроль за акваторией Севморпути и прилегающими районами. Ледокол «Иван Папанин» специально разрабатывался для работы в арктических широтах», — отметил он.

Дмитрий Болтенков уверен, что ледокол «Иван Папанин» справится с задачей поддержки противолодочных кораблей, так как он специально разрабатывался для работы в арктических широтах.

«Иван Папанин» — головной в линейке ледокольных сторожевых кораблей проекта 23550, его должны передать в состав флота в 2024 году. Корабли проекта 23550 предназначены для проводки судов во льдах, буксировки, мониторинга арктических вод, сопровождения судов обеспечения и конвоирования задержанных кораблей и судов. В их арсенале есть артиллерийская установка АК-176МА, также они могут нести ракеты «Калибр», а на борту может базироваться многоцелевой вертолет.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Доступная вода: как Севморпуть защитят от подлодок

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Страны
Россия
Продукция
АК-176
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
23550
Калибр КР
СФ
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