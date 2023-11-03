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Lenta.ru

Военный сделал прогноз об оружии будущего

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Рой БЛА
Рой БЛА.
Источник изображения: https://ru.depositphotos.com

С развитием современных технологий в военной сфере, мир сталкивается с постепенным формированием новых концепций ведения войны. В будущем одним из самых совершенных средств борьбы с противником может стать взлом систем генеративного искусственного интеллекта. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

Будущее может быть за взломом систем генеративного ИИ

«Я считаю, что серьезным оружием будущего может быть взламывание систем генеративного искусственного интеллекта противника. Это те чат-боты, которые делают несколько компаний, американская, китайская. Пентагон уже создал систему их внедрения, ЦРУ тоже, — сказал Прохватилов. — Вот летит стая дронов, ей управляет беспилотник с генеративным интеллектом. Если его взломать, можно обернуть дронов против самого противника».

По словам специалиста, ряд университетов в США уже провели исследования по взлому ИИ. Некоторые поддавались с первой попытки, другие с третьей.

Трендом будущего станет использование дешевых, легкозаменяемых вооружений

Прохватилов заметил, что конфликт на Украине, как уже признали в Пентагоне, опроверг все военные доктрины США, которые строились на применении сверхсовременных вооружений.

Различные авианосцы, корабли и самолеты-невидимки. Как выяснилось, все это уничтожается легко и быстро с помощью маленьких дешевых дронов, которые легко заменить

Владимир Прохватилов

военный эксперт

По мнению военного эксперта теперь, когда эта проблема ясна, общий тренд будет состоять в максимально широком использовании маленьких, дешевых, легкозаменяемых вооружениях.

«Турция спустила на воду авианосец, а он вооружен беспилотниками. У американцев теперь тоже появился такой тренд. Наиболее продвинутые специалисты также требуют отказаться от гигантских платформ, которые легко вывести из строя маленькими дешевыми средствами», — добавил Прохватилов.

Ранее сообщалось, что рядом с Великой Китайской стеной обнаружили 59 бомб времен династии Мин из камня, их возраст достигает 400 лет. Помимо каменного основания, в них есть по одному отверстию, в которое засыпался порох. Такие бомбы можно было поджигать и сбрасывать на противника с высоты, это было обычным оружием охранников стены.

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Страны
Китай
США
Турция
Украина
Проекты
AI
Авианосец
БПЛА
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