Leopard 2А6 ВСУ сожгли снарядом, не предназначенным для уничтожения танков

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В боекомплекты российских танков входят различные специализированные боеприпасы, предназначенные для поражения вражеской тяжелой бронетехники. Однако потерянный на днях ВСУ Leopard 2А6 был поражен не подкалиберным снарядом или запускаемой через ствол орудия управляемой ракетой. Чтобы натовский "подарок" превратился в пылающий костер, хватило изделия, имеющего другое предназначение.

Как отмечает "РГ: русское оружие", в начале недели в Сети появилось видео, снятое на одной из проселочных дорог в районе Авдеевки. Двигавшаяся по грязи боевая машина имела противокумулятивные решетчатые экраны, смонтированные с двух сторон многотонной башни. Также были усилены прикрывающие ходовую часть фальшборта.

Танк принадлежал 47-й отдельной механизированной бригаде, активно участвовавшей в летнем контрнаступлении ВСУ. Это соединение понесло большие потери. В конце концов, его вывели в тыл на переформирование.

Однако боевикам не дали много времени, чтобы прийти в себя - тяжелая для них обстановка на линии боевого соприкосновения вынудила командование снова бросить в бой основательно потрепанную бригаду.

Многие из тех, кто видел этот ролик в российских социальных сетях, пожелали вражескому танку поскорее сгореть. Ждать долго не пришлось. Буквально на следующий день появились кадры боя, где этот Leopard очень ярко засветился, причем в буквальном смысле.

Его задействовали для атаки, следом на небольшом удалении также двигалась БМП M2А2 ODS-SA Bradley. Все действия противника фиксировались российским дроном, который из-за тумана вынужден был висеть на относительно низкой высоте.

Вражеская машина, развернув башню, успела сделать лишь один выстрел из своей 120-мм пушки. Выпущенный снаряд разорвался на расстоянии в несколько десятков метров. И буквально сразу же в левый борт танка что-то прилетело. Поначалу наблюдавшие за боем бойцы предположили, что это была граната, выпущенная из РПГ. Однако, оказалось, что по бронированной "кошке" отработал российский Т-72. Причем был использован предназначенный для борьбы с пехотой и укреплениями осколочно-фугасный снаряд, но этого хватило, чтобы один из баков дал течь, после чего топливо загорелось. Возникший пожар был такой силы, что противопожарное оборудование никак не помогло, если оно вообще сработало.

Экипаж поспешил к Bradley. БМП, отстреливаясь, прикрываясь аэрозольной завесой и туманом, ретировалась с поля боя. Leopard 2А6 к этому моменту уже полыхал во всю, словно не одна из самых новых модификаций, а устаревший образец разработки 50-60 годов. Действительно, реклама это одно, а реальное боевое применение - другое. Качество продукции немецкого танкостроения уже и так основательно скомпрометировано, а тут еще этот очень показательный случай.

Изображение: ТГ-канал "Путь к Победе