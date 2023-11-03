В зоне СВО испытывают дрон-разведчик "Привет-мини"

Новый аппарат отличается простотой управления и низкой стоимостью, отметили в конструкторском бюро "Око"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Легкий дрон-разведчик ближнего радиуса действия "Привет-мини", созданный по схеме "летающее крыло", проходит испытания в боевых условиях в зоне спецоперации. Об этом ТАСС сообщили в конструкторском бюро "Око".

"В зону спецоперации направлен на испытания в боевых условиях новый прототип "Привет-мини" - дешевый разведчик ближнего радиуса действия, легкое крыло с запуском с руки. Аппарат поставлен в несколько подразделений, в том числе имеющих успешный опыт применения нашего дрона "Привет-82", - заявили в КБ.

Помимо низкой стоимости, новый аппарат отличается простотой управления. "Концепция - быть простым и дешевым, доступным для применения на уровне роты, не требующим длительной подготовки пилота. Соответственно, в аппарате используются недорогие камеры, так как с учетом размера дрон может работать с довольно низких высот - около 300-400м, на которых его уже не слышно и практически не видно. Кроме того, аппарат показал высокую устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы противника", - отметили в организации.

"Привет-мини" планируется применять для разведдеятельности на небольшие расстояния. "Речь идет не о долгом барражировании и поиске серьезных целей, а именно о "слетать посмотреть", произвести корректировку артиллерии или объективный контроль. Разработаны дневная и ночная версии аппарата, они различаются цветом корпуса, дневными и ночными камерами и тепловизором", - подчеркнул представитель бюро.

КБ "Око" разработало дрон-камикадзе самолетного типа "Привет-82", предназначенный для контрбатарейной борьбы и штурма укрепрайонов. Сейчас КБ работает над созданием разведывательной версии аппарата.