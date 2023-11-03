Войти
ТАСС

В зоне СВО испытывают дрон-разведчик "Привет-мини"

65
0
0
Дрон "Привет-82"
Дрон "Привет-82".
Источник изображения: © Александр Демьянчук/ ТАСС

Новый аппарат отличается простотой управления и низкой стоимостью, отметили в конструкторском бюро "Око"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Легкий дрон-разведчик ближнего радиуса действия "Привет-мини", созданный по схеме "летающее крыло", проходит испытания в боевых условиях в зоне спецоперации. Об этом ТАСС сообщили в конструкторском бюро "Око".

"В зону спецоперации направлен на испытания в боевых условиях новый прототип "Привет-мини" - дешевый разведчик ближнего радиуса действия, легкое крыло с запуском с руки. Аппарат поставлен в несколько подразделений, в том числе имеющих успешный опыт применения нашего дрона "Привет-82", - заявили в КБ.

Помимо низкой стоимости, новый аппарат отличается простотой управления. "Концепция - быть простым и дешевым, доступным для применения на уровне роты, не требующим длительной подготовки пилота. Соответственно, в аппарате используются недорогие камеры, так как с учетом размера дрон может работать с довольно низких высот - около 300-400м, на которых его уже не слышно и практически не видно. Кроме того, аппарат показал высокую устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы противника", - отметили в организации.

"Привет-мини" планируется применять для разведдеятельности на небольшие расстояния. "Речь идет не о долгом барражировании и поиске серьезных целей, а именно о "слетать посмотреть", произвести корректировку артиллерии или объективный контроль. Разработаны дневная и ночная версии аппарата, они различаются цветом корпуса, дневными и ночными камерами и тепловизором", - подчеркнул представитель бюро.

КБ "Око" разработало дрон-камикадзе самолетного типа "Привет-82", предназначенный для контрбатарейной борьбы и штурма укрепрайонов. Сейчас КБ работает над созданием разведывательной версии аппарата. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.11 00:51
  • 2
Дальнемагистральный Ил-96-400М совершил свой первый полет
  • 03.11 00:13
  • 56526
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.11 22:03
  • 200
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 02.11 19:44
  • 1
Сырые спальники, лисьи норы и грязь: российские военные рассказали о проблемах быта на передовой
  • 02.11 15:47
  • 0
Коррупция на Украине – куда пропадает гуманитарка. Часть 3.
  • 02.11 10:22
  • 2
Активная оборона России истощила ВСУ
  • 02.11 09:32
  • 0
Что стоит за становлением «ближневосточной Вестфальской системы»
  • 02.11 01:59
  • 1
Когда и какой военный конфликт с использованием ВМФ как главного оружия возможен
  • 01.11 20:52
  • 2
Сравнение ВМФ РФ и США
  • 01.11 14:47
  • 0
Коррупция на Украине – куда пропадает гуманитарка. Часть 2.
  • 01.11 05:57
  • 1
Роль соцсетей, спецслужб и США как "корень зла". Путин выступил на совещании по Дагестану
  • 31.10 13:51
  • 1
Ростех передал первый комплект полностью российской авионики для кабины лайнера МС-21
  • 31.10 13:13
  • 0
События в Махачкале: Враг у нас общий, цель одна
  • 31.10 12:50
  • 0
Коррупция на Украине – куда пропадает гуманитарка
  • 31.10 12:12
  • 1
Броня как фанера: как российский FPV-дрон проломил крышу натовского БТРа