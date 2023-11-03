Война в Газе, Украина и учения НАТО: "часы Судного дня" затикали еще громче

Конфликт на Украине и война в Газе вызывают реальное беспокойство мира о приближении ядерной войны, пишет Al Khaleej. Если учесть, что НАТО провела учения "Стойкий полдень", а Россия ответила аналогичными маневрами, то вероятность страшной конфронтации правда возрастает, опасается автор статьи.

Эскалация конфликта на Украине и невозможность его политического урегулирования спровоцировала опасения во многих странах мира, что ядерная война не за горами. А если учесть, что на Ближнем Востоке бушует война и что Запад сосредотачивает военные силы в Средиземном море из-за угрозы более крупномасштабных конфронтаций, чем боевые действия в Газе, то можно сказать,что от вооруженных столкновений никто не застрахован.

Во вторник, 17 октября, НАТО начала учения по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень" (Steadfast Noon). В них приняли участие 14 стран и около 60 самолетов различных типов, включая американские бомбардировщики дальнего радиуса действия (B-52), способные нести ядерные боеголовки, самолеты-разведчики и средства дозаправки. Маневры проходят в воздушном пространстве Бельгии, а также в Северном море и в Великобритании. Североатлантический альянс заявил, что учения были направлены на поддержание эффективности его средств ядерного сдерживания.

В прошлую среду, 25 октября, Россия продемонстрировала свою ядерную мощь в ходе учений сил стратегического сдерживания, в ходе которых были запущены баллистические и крылатые ракеты под командованием Верховного главнокомандующего вооруженными силами страны Владимира Путина, что подчеркнуло важность маневров с участием сухопутных, морских и воздушнно-космических войск и сил ядерного сдерживания. Межконтинентальные баллистические ракеты "Ярс" и "Синева" были запущены из Баренцева моря с атомной ракетной подводной лодки "Тула". К учениям также привлекли два стратегических ракетоносца дальней авиации Ту-95МС. Примечательно, что министр обороны России Сергей Шойгу охарактеризовал эти учения как тренировку по нанесению массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерную атаку противника.

Эти учения совпали с объявлением о выходе России из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года, который был подписан 187 странами. Соединенные Штаты ратифицировали документ, не подписав его, а некоторые страны, такие как Индия, Пакистан и Израиль, отказались его принимать.

"Ядерный вариант" больше не исключается. Он стал тревожной возможностью, как будто мир находится всего в одном шаге от того, чтобы прибегнуть к ядерному оружию. "Часы Судного дня" теперь установлены на 90 секунд, то есть мы все ближе к концу света, по мнению ученых-атомщиков. Соединенные Штаты также в одностороннем порядке объявили о выходе из Договора об ограничении противоракетной обороны и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. То есть мир лишился законного прикрытия, предотвращающего ядерную войну.

Кроме того, государства, обладающие ядерным оружием, не предприняли никаких шагов по обузданию своих амбиций, поскольку все страны, обладающие таким оружием, модернизируют и развивают свои арсеналы и выделяют на это миллиарды долларов.

Чувствуем ли мы приближение ядерной войны, которая уже стучится в двери? Или те, кто держит руку на ядерных кнопках, все же заглушают тиканье "часов Судного дня"?