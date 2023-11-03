Путин: в ход могут пойти диверсии в условиях исчерпания потенциала санкций против РФ

Москва. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин предупредил, что в связи с исчерпанием потенциала санкционной агрессии в отношении России в ход могут пойти диверсии, подобные произошедшим на "Северных потоках", и провокации вокруг трубопровода между Финляндией и Эстонией.

"Но вот что нас действительно беспокоит, в условиях, когда потенциал санкционной агрессии против нас фактически исчерпан, в ход могут пойти диверсии, просто натуральные диверсии, или акты саботажа на важнейших объектах глобальной инфраструктуры", - сказал президент в среду на совещании по экономическим вопросам.

При этом он напомнил о произошедших инцидентах на "Северных потоках". "Не стоит исключать и провокации вроде той, когда недавно Россию пытались обвинить в повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией", - сказал Путин.

Президент заявил о важности заранее просчитывать риски, "реагировать на них с опережением, чтобы обеспечить уверенно стабильную работу наших предприятий, компаний, трудовых коллективов, надежность наших внешнеторговых связей и логистических маршрутов, в целом в любой ситуации гарантировать поступательное развитие экономики и социальной сферы, безопасность граждан и защиту национальных интересов".

"Да, за прошедшие годы они, наши так называемые партнеры, уже напринимали бессчетное количество пакетов санкций, сами уже практически запутались в этих санкциях, пытались наказать нас, а в итоге, как мы видим, это совершенно очевидные вещи, видно по статистике, ударили по своей собственной экономике, по рабочим местам", - сказал Путин.