Шойгу поручил учитывать опыт применения БПЛА при подготовке их операторов

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания основательно встряхнул руководство органов военного управления и округов и дал ряд конкретных поручений. В частности, он поручил уделять особое внимание опыту применения беспилотников в ходе спецоперации при подготовке специалистов БПЛА. Об этом 1 ноября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

По словам источника, министр обороны поручил оперативно вносить корректировку в подготовку операторов беспилотников в зависимости от изменений тактики противника.

Источники «Известий» в военном ведомстве также подтвердили, что в ходе закрытой части селекторного совещания Шойгу уделил особое внимание теме развития беспилотной авиации. Так, были поставлены задачи по совершенствованию подготовки операторов дронов. Также он указал на недостатки и поставил соответствующие задачи командованию военных округов и органам военного управления.

Ранее в этот день Шойгу провел тематическое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил (ВС) РФ. В ходе него он заявил, что российские войска в зоне спецоперации на Украине ведут активную оборону и продвигаются вперед. Он также указал на то, что силы украинской армии истощаются и растет деморализация личного состава.

Кроме того, глава оборонного ведомства отметил, что российская система противовоздушной обороны сможет сбить все обещанные Украине F-16 за 20 дней. Он обратил внимание, что за месяц российские силы уничтожили шесть ракет ATACMS американского производства.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.