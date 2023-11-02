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Шойгу: Украина терпит поражение, несмотря на новое натовское оружие

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Шойгу: Киев терпит поражение, несмотря на поставки нового оружия из стран НАТО

МОСКВА, 1 ноября/ Радио Sputnik. Украинские войска терпят поражение, несмотря на военную помощь стран НАТО, рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"Вооруженные силы Украины предпринимают безуспешные попытки атак наших боевых порядков на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях. Эти отчаянные действия противника приводят к большим потерям среди военнослужащих украинской армии. Силы ВСУ истощаются, растет деморализация личного состава. Несмотря на поставки новых видов натовского вооружения, киевский режим терпит поражение", – цитирует Шойгу Telegram-канал Минобороны.

По его словам, российские войска продолжают вести активную оборону, нанося удары по подразделениям противника.

"Наши подразделения продвигаются вперед, занимая более выгодные рубежи и позиции. В ходе боев особо отличились 25-я, 138-я и 114-я мотострелковые бригады", – отметил министр.

Радио Sputnik сообщило, что Шойгу рассказал, за сколько дней российская ПВО способна уничтожить все истребители F-16 в случае их поставки Украине.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
F-16
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
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