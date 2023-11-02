В Минске назвали численность группировки ВСУ на белорусском направлении

Она составляет до 120 тыс., сообщил председатель Государственного пограничного комитета республики Константин Молостов

МИНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Численность группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), развернутой на белорусском направлении, составляет до 120 тыс. военнослужащих. Об этом сообщил председатель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Константин Молостов.

"Численность группировки, которая входит в состав оперативного командования "Север" [ВСУ], развернутой на белорусском направлении, оценивается до 120 тыс. человек", - сказал он при обсуждении в нижней палате белорусского парламента законопроекта о прекращении действия соглашения с Украиной об организации совместного контроля в пограничных пунктах пропуска.

Руководитель погранкомитета напомнил о том, что 17 тыс. военнослужащих из состава этой группировки задействуются для усиления охраны границы в непосредственной близости от нее. Он также обратил внимание на нахождение в приграничной зоне представителей так называемых добровольческих формирований. Ранее в белорусском пограничном ведомстве неоднократно указывали на то, что присутствие у границы военнослужащих территориальной обороны и других вооруженных лиц, не располагающих должной подготовкой, создает риск провокаций.

Молостов отметил, что в рамках реагирования на действия Украины белорусская сторона принимает "адекватные меры".

Утвержденное в январе президентом Белоруссии Александром Лукашенко решение об охране государственной границы в 2023 году предполагает сосредоточение основных усилий на украинском направлении. Согласно данным Госпогранкомитета, по состоянию на начало 2023 года в районе белорусской границы Украина сосредоточила 17,2 тыс. военнослужащих, ведет оборудование инженерных заграждений, в том числе минных полей. Украинская сторона регулярно совершает на границе провокации, в том числе с использованием оружия, в 2022 году было зафиксировано 88 таких случаев. В целях реагирования с белорусской стороны выставлены усиленные наряды, активно применяются технические средства охраны, сформированы маневренные группы с бронетехникой и артиллерией. Руководство ГПК заявляло, что Минск планирует увеличить численность подразделений, задействованных в охране границы с Украиной, протяженность которой составляет 1 084 км.