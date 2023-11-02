Илон Маск показал бронированную версию пикапа Cybertruck

Глава Tesla Илон Маск заявил, что электропикап Cybertruck выйдет в бронированной версии. Об этом предприниматель заявил во время интервью подкастеру Джо Рогану.

В рамках подкаста The Joe Rogan Experience Маск сообщил, что электропикап Cybertruck в зависимости от комплектации будет весить 6000-7000 фунтов, то есть около трех тонн. Машина будет иметь «режим зверя» (beast mode), однако руководитель Tesla не раскрыл, какие возможности получит Cybertruck при активации этого режима.

Илон Маск отметил, что автомобиль также будет поставляться в бронированной версии. Машина получит пуленепробиваемые стальные панели и защищенные боковые стекла. На специальном полигоне Маск показал возможности автомобиля: предприниматель предложил Рогану выстрелить в пикап из профессионального лука — стрела сломалась о кузов, оставив небольшую вмятину.

Глава Tesla отметил, что владельцам бронированной версии Cybertruck придется мириться с некоторыми компромиссами. Подобная машина будет тяжелее, чем обычная версия, а боковые стекла нельзя будет опускать и поднимать. Илон Маск подытожил, что бронебойность Cybertruck проверят стрельбой из 9-миллиметрового пистолета, 45-миллиметрового дробовика и автоматического оружия.

В октябре Илон Маск заявил о начале поставок электрического пикапа Cybertruck с 30 ноября. По словам Маска, Tesla получила более 1 миллиона предварительных заказов на Cybertruck.