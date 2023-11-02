Финляндия пустит американских военных к себе, а значит ближе к России

Yle: Финляндия намерена предоставить США доступ к своим военным зонам

В ближайшее время Хельсинки собирается заключить с Вашингтоном соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, сообщает Yle. Финляндия предоставит США доступ к своим аэропортам, портам и сухопутным военным зонам. Постоянных американских баз в стране не будет.

Переговоры Финляндии и США о сотрудничестве в сфере обороны на финишной прямой, сообщают источники финской телерадиокомпании Yle.

Финляндия ведет переговоры с США уже больше года.

В двустороннем соглашении о сотрудничестве в сфере обороны (Defence Cooperation Agreement, DCA) будет установлено, как американские войска могут действовать на территории Финляндии. При помощи соглашения стороны укрепят взаимодействие в рамках договоренностей НАТО.

Подобные соглашения США имеют с 20 странами. Сейчас ведутся переговоры со Швецией.

Финляндия надеется, что сотрудничество с США улучшит безопасность страны. Предварительное соглашение было достигнуто несколько лет назад, но непосредственные переговоры начались только после начала конфликта на Украине.

Финляндия предоставит США доступ к своим аэропортам, портам и сухопутным военным зонам

По данным Yle, Финляндия разрешит американским войскам использовать несколько финских гарнизонов или военных баз. К ним относятся территории сухопутных, морских и воздушных сил.

Объекты совместного использования перечислены в приложении к соглашению, и в них стороны учли пожелания сил обороны. На данный момент текст соглашения засекречен, и Yle не располагает сведениями о том, доступ к каким аэропортам, портам или гарнизонам Финляндия предоставит американским военным.

Кроме того, Финляндия и США договорились об объектах, которые будут использоваться только американской стороной. На территории этих объектов США могли бы, к примеру, хранить материалы для нужд своих войск. На этих объектах может размещаться оружие, транспортные средства и прочее снаряжение.

Сосед Финляндии Норвегия разрешает Соединенным Штатам использовать три аэропорта и один военный порт. По информации Yle, в договоре со Швецией количество таких объектов будет больше, чем в Норвегии.

Источники: постоянной базы США в Финляндии не будет

Соглашение позволит продолжить проводить учения американских войск в Финляндии и в дальнейшем. Американские войска проходят обучение в Финляндии практически без перерывов уже больше года.

Соглашение не устанавливает ограничений на количество войск или учений, однако этот вопрос может быть согласован в любое время по требованию Финляндии.

В Финляндии не будет американских баз, в которых постоянно будут присутствовать американские военные.

Переговоры проводят представители министерства иностранных дел и министерства обороны. По информации Yle, в ближайшие дни состоится завершающий этап переговоров. Если обе стороны будут удовлетворены, соглашение будет передано руководству Финляндии уже на следующей неделе.

Соглашение будет изучено Государственным советом, после чего документ поступит на рассмотрение и одобрение парламента. Конституционный комитет примет решение, достаточно ли для одобрения соглашения половины голосов или же двух третей голосов.

Автор: Мария Стенруус (Maria Stenroos)