Украина задействовала свои последние резервы из-за успехов российских войск

Kyiv Independent: ВСУ не могут противостоять российской авиации

Обозреватель Myśl Polska Кшиштоф Подгурский в своей статье заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный задействовал последние резервы, так как российская армия перешла к "активной обороне". У ВСУ недостаточно самолетов, поэтому они не могут противостоять российской авиации. Киев просит Вашингтон увеличить размер военной поддержки на фоне истощения резервов. Подробнее о происходящем читайте в материале "Газеты.Ru".

Обозреватель польского издания Myśl Polska Кшиштоф Подгурский написал, что в октябре главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный был вынужден перебросить силы между секторами и мобилизовать последние резервы.

По словам журналиста, украинское весенне-летнее наступление провалилось, поэтому, согласно принципам военной науки, российская армия должна была перейти из оборонительного положения в наступательное. Поскольку осенью грунтовые дороги становятся труднопроходимыми, западные стратеги считали, что российская армия начнет наступать после похолодания. Однако командующий ВС РФ генерал Валерий Герасимов начал атаку в конце сентября этого года, причем не на одном участке, а на всей линии фронта. По этой причине на многих участках у украинской стороны возникли кризисные ситуации, из-за чего Киев и мобилизовал свои последние резервы.

ВСУ не могут бороться с ударами российской авиации

Украинское издание Kyiv Independent со ссылкой на источник пишет, что Украина особенно ждет самолетов, в том числе истребители F-16, которые обещали передать западные союзники, чтобы изменить ход военных действий. Технику должны поставить через три-четыре месяца. Сейчас на Украине наблюдается дефицит самолетов. Из-за этого штурмовые бригады постоянно становятся "жертвами российских самолетов с планирующими бомбами". Поставленное западными странами оружие помогло Украине перейти в наступление, однако ВСУ не могут нанести подавляющий удар, поскольку техника приходит с задержками.

Еще одной проблемой украинской армии стали российские укрепления и минные поля. У ВСУ не хватает современных средств расчистки территории, землеройной техники и понтонных мостов, а без этого у техники нет пространства для маневра. Кроме этого, украинские военные не готовы к бою. Им нужны годы обучения, а им дают только недели. По словам источника издания, украинские командиры не понимают новых разработок, что также мешает продвижению на фронте.

За последние пять месяцев Украина предпринимала попытки продвинуться вперед. Это далось ей тяжело, войска истощены. Источник издания считает, что Киев взял небольшую паузу, чтобы перераспределить войска и ресурсы.

Другой источник в военной разведке сообщил, что у Киева еще остались оперативные резервы, однако сейчас нецелесообразно их использовать, нужно дождаться самолетов, чтобы осуществить поддержку пехоты с воздуха.

Украина снова обратилась к США

Обозреватель издания Politico Лара Селигман пишет, что поддержка США Украины находится под угрозой из-за кризиса на Ближнем Востоке и смены руководства палаты представителей американского конгресса. При этом Киев остро нуждается в пополнении своих резервов. По словам журналистки, Украина умоляет США, чтобы те увеличили военную поддержку. Журналистка в качестве примера озабоченности украинских властей привела визит делегации Украины в США, состоявшийся на прошлой неделе. Тогда украинские представители передали властям США «список пожеланий», включающий в себя новое оружие и обучение солдат ВСУ. В частности, Украина просит выделения новых средств противовоздушной обороны, тактических ракет ATACMS, которые, по словам Селигман, администрация Байдена уже тайно отправляла Киеву, а также обучения военнослужащих проведению операций "корабль-берег".

Селигман пишет, что высокопоставленные военные США считают, что интенсивность боевых действий неизбежно упадет зимой, поэтому у Киева есть только несколько недель, чтобы добиться прогресса на поле боя. При этом новый спикер Майк Джонсон уже дал понять, что разговоры о выделении дополнительного финансирования для помощи Украине отодвигаются на второй план, а на обсуждение намерены вынести законопроект о помощи Израилю.

Пентагон подсчитал, что у него осталось около $5,4 млрд из выделенных средств, которые можно потратить на финансирование Киева. Украинский президент Владимир Зеленский призывает США продолжать оказание военной помощи. Европейские политики также просят Вашингтон не сворачивать финансирование.

Алена Фомина