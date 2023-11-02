Эксперты объяснили преимущества тактики активной обороны России

[b]Россия перехватила инициативу на поле боя, а главком ВСУ Залужный вынужден мобилизовать последние резервы. Об этом пишут польские СМИ. Насколько эти данные достоверны, какие факты говорят в пользу правдоподобности этих заявлений и как тактическая ситуация на линии фронта может развиваться в будущем?[b]

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был вынужден мобилизовать последние резервы. Об этом пишет польское издание Mysl Polska. Отмечается, что в конце сентября российские войска перешли к "активной обороне" почти на всех направлениях, что привело к "кризисной ситуации" для украинских сил.

В связи с этим Залужному пришлось "перебрасывать силы между секторами". По словам авторов публикации, "только дилетант" не признает переход инициативы к России. При этом за последнее время участились случаи бегства бойцов ВСУ с позиций. Так, наиболее активно эту тенденцию фиксируют на Купянском направлении.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал РИА "Новости", что в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Берестовое выявлены факты самовольного оставления местности украинскими военнослужащими. По его оценке, этот процесс в сравнении с предыдущей неделей усилился.

К проблемам на поле боя прибавляются и склоки внутри политического руководства Украины. Так, издание TIME сообщает, что упрямство и убеждения Владимира Зеленского мешают его команде разработать новую стратегию в рамках конфликта. Подчеркивается, что Зеленский занимается самообманом, не замечая поражений на фронте.

Как сообщает корреспондент издания Bild Юлиан Репке, Российская армия продолжает укреплять линию обороны с помощью "зубов дракона". Это, в свою очередь, представляют серьезную проблему для украинских войск, так как западная техника не сможет преодолеть подобные сооружения, и именно это повлекло за собой провал контрнаступления ВСУ.

На этом фоне глава Минобороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании заявил, что ВСУ терпят поражение даже несмотря на поставки натовской техники. "Группировка российских войск продолжает вести активную оборону, нанося противнику эффективное огневое поражение. Наши подразделения продвигаются вперед, занимая более выгодные рубежи и позиции", – сказал министр.

Шойгу также отметил эффективную работу российских сил ПВО: за прошедший месяц уничтожено более 1400 средств воздушного нападения ВСУ. В это число входят 37 самолетов и шесть ракет ATACMS. Противник предпринимает "безуспешные попытки атак наших боевых порядков на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях". Кроме того, силы противника истощаются, а в рядах ВСУ "растет деморализация личного состава".

В экспертном сообществе отмечают, что выбранная российским военным руководством тактика помогла войскам не только перехватить инициативу, но и постепенно создавать условия для дальнейшего продвижения вперед. При должной подготовке ВС РФ вполне способны начать собственное наступление, которое будет происходить на фоне ослабления ВСУ.

"Активная оборона оказалась невероятно полезной тактикой для российских войск. Напомню, схожим образом мы действовали еще во времена Великой Отечественной. Как и 80 лет назад, этот подход позволил нам накопить силы и существенно измотать противника. Это можно расценивать как подготовку к началу собственного продвижения вперед", – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, специалист по вооружениям НАТО.

"В настоящий момент инициатива в конфликте действительно принадлежит России. Перехватить ее удалось благодаря нескольким факторам. Во-первых, со стороны украинского руководства были допущены просчеты, что привело к существенному снижению наступательного потенциала ВСУ", – отмечает он.

"Атаки противника, во многом бездумные с военной точки зрения, подточили его ресурсную базу. Огромное количество техники было уничтожено. Велики и потери личного состава. В рядах ВСУ начался процесс деморализации – тысячи солдат теряют веру в руководство", – указывает собеседник.

Во-вторых, российские войска были в обороне, что позволило нам сохранить существенную часть имеющихся сил. В это же время России удалось нарастить производство вооружений. Резко возросло число беспилотников и барражирующих боеприпасов. Все это аккуратно и своевременно доставлялось на фронт", – уточняет эксперт.

"Кроме того, наши бойцы перед отправкой на передовую проходят полугодовое обучение. Такие условия для Украины кажутся чем-то невообразимым. Вполне возможно, что нам удавалось провести и некоторые переброски личного состава на приоритетные направления. В конечном счете разведка, в том числе западная, не может обеспечить ВСУ полную осведомленность о действиях России на фронте", – акцентирует он.

"Разумеется, доступ к западным спутникам дает Украине некоторые преимущества в части получения информации. Однако у страны практически нет авиации, а она, в свою очередь, также является важным элементом разведывательной системы. Таким образом, возможности слежения ВСУ за нашими войсками зачастую приукрашены западными СМИ", – отмечает Артамонов.

Тактика активной обороны помогла российским военным значительно снизить наступательный потенциал противника,

считает Сергей Денисенцев, эксперт Центра анализа, стратегий и технологий (ЦАСТ). "Нам удалось выстроить масштабную систему укреплений и минных полей, которая прикрывалась огнем артиллерии и авиации. Для ВСУ была создана фактически непреодолимая преграда", – сказал он.

"Противник тратил слишком много времени и сил на то, чтобы найти бреши в обороне РФ. Все их перемещения тщательно фиксировались, после чего наносились точечные удары по местам скопления противника. Отмечу, что наступающая сторона в эти месяцы несла колоссальные потери. А российские войска получили хорошую возможность "перевести дух", – отмечает собеседник.

"Нам удалось накопить существенное количество сил. Теоретически текущая ситуация может послужить логичным основанием для перехода к наступлению. Однако для реализации успешного продвижения необходимы дополнительные шаги с нашей стороны. В частности, важной задачей станет наращивание технологического превосходства над противником по всей линии фронта. Соответствующая работа уже ведется", – резюмирует Денисенцев.

Евгений Поздняков