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Ростех

Ростех до конца года завершит испытания первого опытного образца нового индустриального двигателя

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АЛ-41СТ
АЛ-41СТ.
Источник изображения: Объединенная двигателестроительная корпорация

Объединенная двигателестроительная корпорация в декабре текущего года завершит испытания первого опытного образца нового индустриального двигателя АЛ-41СТ мощностью 25 МВт. Новая разработка позволит обеспечить потребности компаний топливно-энергетического комплекса в современном и эффективном газоперекачивающем оборудовании.

Разработку новой линейки газотурбинных двигателей мощностью 25 МВт и 32 МВт для газоперекачивающих агрегатов ведет уфимское предприятие ОДК-УМПО.

«Ростех на протяжении многих лет стабильно поставляет надежное и качественное энергетическое и газоперекачивающее оборудование для реализации крупнейших газотранспортных проектов. Сейчас предприятия ОДК испытывают повышенный спрос на свою продукцию, что вызвано уходом с российского рынка зарубежных поставщиков. В классе турбин малой и средней мощности в России иностранная продукция занимает около четверти рынка, и теперь нам предстоит ее заместить. В разработке находится линейка новых «наземных» силовых установок АЛ-41СТ. До конца года планируется завершить испытания первого 25-мегаваттного двигателя на стенде завода-изготовителя, в феврале 2024 года – начать испытания второго образца», – сказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

Новые двигатели будут обладать высоким ресурсом – до 150 тыс. часов и соответствовать всем современным требованиям по надежности и экологичности.

«ОДК планирует в ближайшие несколько лет вывести на рынок ТЭК широкую линейку газотурбинного оборудования, способного решить задачу импортозамещения в секторах добычи углеводородов, производства СПГ и генерации электроэнергии. Мы планируем комплексно обеспечить потребность наших партнеров в газоперекачивающем оборудовании мощностью 16, 25 и 32 МВт. Для этого предприятия ОДК ведут работы над ПД-14ГП-1/2, силовыми установками АЛ-41СТ-25/32 и НК-36СТ-32. Эти турбины станут основой отечественных газоперекачивающих агрегатов нового поколения, которые остро необходимы для реализации национальных проектов, связанных с транспортировкой газа», – отметил генеральный директор «ОДК Инжиниринг» Андрей Воробьев на полях XII Петербургского международного газового форума.

Компания «ОДК Инжиниринг» является комплексным поставщиком газоперекачивающего и энергетического оборудования, выпускающегося Объединенной двигателестроительной корпорацией.

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Страны
Россия
Компании
ОДК УК
Ростех
Персоны
Артяков Владимир
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