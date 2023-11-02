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Ростех

Минобрнауки и Ростех усиливают работу для обеспечения технологического суверенитета страны

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Валерий Фальков и Сергей Чемезов
Глава Минобрнауки России Валерий Фальков и генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.
Источник изображения: Минобрнауки России

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков и генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает совместную работу по подготовке образовательных программ с учетом потребностей промышленных предприятий, в том числе в рамках федерального проекта «Передовые инженерные школы».

В рамках встречи стороны также обсудили качество подготовки инженерно-технических кадров и потребности Госкорпорации в высококвалифицированных специалистах под текущие и перспективные направления деятельности.

В своем выступлении Валерий Фальков подчеркнул, что совместная работа Минобрнауки России и Ростеха усилит исследования и разработки для важнейших отраслей промышленности в целях укрепления технологического суверенитета страны.

«Сегодня слабым местом является взаимодействие университетов и бизнеса. Чтобы наладить постоянный качественный диалог между этими звеньями, Минобрнауки и Ростех договорились о дополнительных мерах, которые будут стимулом к запуску новых исследований и разработок для важнейших отраслей промышленности», – сказал Валерий Фальков.

Объединение потенциала Госкорпорации Ростех с университетами позволит ускорить превращение новых знаний в технологии, в которых нуждается бизнес.

Подписанное соглашение будет способствовать привлечению передовых технологических компетенций вузов и научных институтов в исследовательскую деятельность компаний Ростеха для создания опережающих научно-технологических заделов. Профильные образовательные программы скорректируют с упором на актуальные кадровые потребности промышленных предприятий. Для этого в структуре Госкорпорации будет создан департамент по кооперации науки и бизнеса.

Удовлетворять кадровый спрос планируется за счет целевого обучения в рамках профессиональных треков «Крылья Ростеха», «Код Ростеха» и «Биотехмед Ростеха». Задача этих проектов – системная подготовка инженеров нового поколения для стратегических направлений: авиации, радио- и микроэлектронной промышленности, IT и информационной безопасности, гражданской промышленности. Студенты будут включены в совместные научно-исследовательские работы. Участие в важнейших проектах даст молодым людям дополнительную мотивацию для трудоустройства в организации Ростеха по наиболее востребованным специальностям. Соглашение также предусматривает развитие мер социальной поддержки студентов.

«Перед российской промышленностью сегодня стоят амбициозные задачи – в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет страны и создать условия для дальнейшего опережающего развития. Особого внимания требуют направления, которые напрямую влияют на качество жизни людей, – это авиационная отрасль, энергетика, телекоммуникации, здравоохранение и другие приоритетные сферы. Чтобы разрабатывать, производить и успешно продвигать высокотехнологичные продукты, стране нужны профессионалы с четкими системными знаниями. Для этого необходима система подготовки специалистов, гибко меняющаяся под современные реалии и текущие запросы предприятий. Упор планируем сделать на практической ориентированности профильных программ вузов. Будем активно участвовать в разработке новых образовательных программ и методик, способствовать повышению квалификации педагогов и вкладываться в материально-техническую базу вузов и научных центров», – отметил Сергей Чемезов.

Поставленные в соглашении задачи будут выполняться за счет выстроенной Ростехом комплексной модели подготовки кадров. Лучшие студенты и выпускники смогут пройти практики и стажировки в рамках федерального проекта «Передовые инженерные школы».

В настоящее время Госкорпорация является индустриальным партнером девяти передовых школ, созданных в Москве, Перми, Санкт-Петербурге, Самаре, Уфе, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Республике Татарстан.

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Россия
Компании
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
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