Военный эксперт: мы совершенствуем станции РЭБ для борьбы с беспилотниками

Военный эксперт Кнутов: Россия продолжает поиск средств борьбы с беспилотниками

Проблема борьбы с беспилотниками на сегодняшний день является самой главной для всех армий мира, отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов.

В России постоянно совершенствуются станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и зенитные ракетные комплексы для борьбы с украинскими беспилотниками, на которые сделал ставку киевский режим, рассказал в эфире радио Sputnik военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов.

"Для того, чтобы усовершенствовать беспилотник, требуется максимум месяц-два и несколько тысяч долларов. Внешне это будет тот же самый беспилотник, а его технические характеристики в области электроники, особенно защищенность от работы станции РЭБ, будут изменены в корне. А вот для того, чтобы изменить станцию, нужны сотни тысяч долларов и работа в течение года, а может быть и дольше. Поэтому мы сталкиваемся с тем, что раз в шесть – восемь месяцев у нас появляется информация о том, что в зоне СВО появилась новая станция радиоэлектронной борьбы, проходят ее испытания, либо она очень хорошо себя показала и запущена в серию. И это не потому, что старая была плохая. Это потому, что изменились беспилотники и нужны новые станции. Такая же история с зенитными ракетными комплексами. Особенно хорошо по беспилотникам работают у нас "Панцири" и "Торы". И даже старые комплексы "Оса-АКМ", которые были разработаны еще в советское время, также показывает неплохие результаты по целому ряду БПЛА", – сказал Юрий Кнутов в эфире радио Sputnik.

По словам военного эксперта, проблема борьбы с беспилотниками на сегодняшний день является самой главной для всех армий мира.

"В свое время один из американских генералов, причем высокопоставленных, заявил, что в США эта проблема будет решена, возможно, к 2030 году. То есть идут разные наработки. В том числе и у нас. Мы совершенствуем станции РЭБ, совершенствуем зенитные ракетные комплексы. Одновременно во всем мире идет разработка оружия на новых физических принципах – это лазерные установки, которые будут способны поражать беспилотники, это пушки электромагнитные. То есть поиск средств борьбы продолжается. И я думаю, что когда произойдет технологический прорыв в области оружия на новых физических принципах, то есть лазерного и электромагнитного, то во многом эта проблема будет решена", – сказал Кнутов.

Сегодня Украина делает ставку на беспилотники, применяя тактику террора, продолжил военный эксперт.

"Киевский режим, учитывая, что на линии фронта у него серьезных результатов нет, похвастаться особенно нечем, принял решение начинать тактику террора в отношении мирного населения Крыма. Отсюда беспилотники, беспилотные катера и отсюда же диверсанты, которые пытаются периодически высадиться где-то и поднять украинский флаг, чтобы продемонстрировать, что "они уже в Крыму и представляют угрозу". Хотя это больше цирковое представление, чем военная операция. А с другой стороны, есть очень опасная тенденция, которая заключается в том, что с помощью беспилотников начинаются атаки на Курскую АЭС", – отметил Кнутов.