Еще одна европейская страна бросила вызов Украине и Евросоюзу

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, слева, беседует с премьер-министром Словакии Робертом Фицо во время заседания круглого стола на саммите ЕС в Брюсселе. 26 октября 2023 года.

ЕП: итоги выборов в Словакии стали вызовом для Украины и ЕС

Победа Роберта Фицо на парламентских выборах в Словакии укрепила антиукраинскую коалицию в Европе, пишет "Европейська правда". Более того, венгерский премьер Виктор Орбан получил союзника для противостояния с Брюсселем.

Венгерский премьер Виктор Орбан получил единомышленника во главе правительства соседней страны.

Двадцать пятого октября в Словакии появилось новое правительство. Его возглавил лидер партии Smer-SD Роберт Фицо, и это будет его четвертое пребывание на посту премьер-министра.

В новую коалицию вместе со Smer-SD входят еще одна откровенно пророссийская Словацкая национальная партия, а также умеренно-прозападная партия "Голос" (чей лидер Петер Пеллегрини получил должность спикера и, вероятнее всего, станет единственным кандидатом от власти на президентских выборах 2024 года).

Само по себе избрание Фицо премьером является вызовом и для Украины (он обещает остановить военную поддержку Киева), и для ЕС (он поддерживает Орбана в вопросе "защиты суверенитета" европейских стран от требований Брюсселя). Однако даже в такой ситуации можно было ожидать, что новое правительство не настроено идти на конфликты.

Но не в этот раз – кадровые назначения указывают на обратное. Ключевые министерские позиции в нем отошли лицам, известным своей критикой политики ЕС, в том числе относительно Украины.

До какой степени дойдет разворот словацкой политики? И есть ли в новом правительстве чиновники, которые предпочитают сохранить конструктивные отношения с Украиной?

Глава государства идет на уступки

Самым большим удивлением (а для кого-то и разочарованием) стало решение президента Зузаны Чапутовой. Список кандидатов на министерские должности был представлен ей еще на прошлой неделе – и глава государства обещала использовать свое право вето, чтобы не допустить назначения на должности тех, кто не может выполнять министерские обязанности.

"ЕвроПравда" уже анализировала список кандидатов в министры – среди них был и бывший глава МВД Роберт Калиняк, относительно деятельности которого на этом посту ведется ряд расследований, и пророссийская пропагандистка Мартина Шимковичова (впоследствии она сделала двадцать восемь ошибок в своем заявлении на назначение), и еще много персон, к которым в Словакии имеется много вопросов.

А впоследствии стало известно, что на должность министра иностранных дел Фицо планирует внести кандидатуру Юрая Бланара – политика из своего ближайшего окружения, известного откровенно антиукраинскими заявлениями.

Возникает вопрос: будет ли президент Чапутова ветировать все эти кандидатуры или ограничится только частью?

Впрочем, почти никто не ожидал итогового результата – она утвердила все поданные кандидатуры, за исключением кандидата на должность министра окружающей среды Рудольфа Гуляка.

Это откровенно удивило всех, ведь большинство экспертов были уверены в ветировании тех кандидатов, против которых выдвинуты обвинения или ведется расследование (в первую очередь это касается Роберта Калиняка).

При этом Рудольф Гуляк за последнюю неделю сделал ряд скандальных заявлений, например, заявил, что первым визитом в новой должности станет визит в Москву с извинениями за поставки оружия Украине. А также анонсировал выход страны из ЕС и НАТО.

Одновременно словацкая Народная партия, делегировавшая Гуляка на эту должность, проводила масштабные митинги в его поддержку под президентским дворцом.

Выглядит так, что скандальные заявления Гуляка стали своеобразным отвлекающим моментом – согласившись на отзыв его кандидатуры, новая коалиция добилась согласия Чапутовой на другие назначения.

И это стало первой весомой победой Роберта Фицо после парламентских выборов.

Украина: между плохим и ужасным

"Я с нетерпением жду начала работы нового правительства. Дело в том, что Фицо объявил, что заморожена будет только передача оружия, тогда как гуманитарные проекты помощи и участие в восстановлении Украины будут продолжены. У нас есть интересные идеи в этом направлении, посмотрим, будет ли новое правительство придерживаться этих обещаний", – комментирует новые назначения эксперт Словацкой ассоциации внешней политики Александр Дулеба.

Так чего же Украине стоит ожидать от правительства Фицо? Важный момент: все словацкие министерства, являющиеся важными с точки зрения Киева, вошли в квоту Smer-SD. В частности, в контексте "зернового кризиса" важным становится министерство сельского хозяйства. Его глава Рихард Такач, также назначенный по квоте Smer-SD, уже обещал заставить ЕС пересмотреть свою аграрную политику.

Поэтому не исключено, что согласованный Украиной и Словакией компромисс по зерну и другим группам агроэкспорта новым правительством будет отменен. Впрочем, более важным является вопрос, кто возглавил МИД и минобороны и чего от них ждать.

Министерством обороны будет руководить Роберт Калиняк, который в предыдущем правительстве Фицо был первым вице-премьером и стоял во главе министерства внутренних дел. Теперь МВД отошло в квоту "Голоса", однако для Фицо, похоже, было принципиально важно назначить Калиняка в правительство. Не в последнюю очередь это назначение стало ответом оппонентам – Фицо сознательно игнорирует тот факт, что Калиняк является фигурантом ряда расследований, связанных с деятельностью предыдущего правительства.

Несмотря на это, с точки зрения Украины Калиняк может оказаться далеко не худшим вариантом. "У него нет какой-то предвзятости относительно Украины, которая есть у многих представителей партии Smer. Он является прагматиком, а главное – он заинтересован в хорошем отношении к себе со стороны Соединенных Штатов. Это дает основания надеяться, что, в отличие от передачи оружия, коммерческие контракты на продажу оружия ВСУ сохранятся", – на условиях анонимности рассказывает высокопоставленный словацкий чиновник.

Другое дело – должность министра иностранных дел, на которую назначен откровенно антиукраинский Юрий Бланар. Должность главы МИД важна, поскольку премьер редко комментирует вопросы внешней политики. В свою очередь антиукраинский политик на этом посту способен существенно ухудшить отношения – Киев будет вынужден реагировать на каждое его обвинение (как это сейчас происходит в диалоге с главой венгерского МИД Петером Сийярто).

Ранее Фицо склонялся к тому, чтобы назначить на эту должность кадрового дипломата – и этот шаг трактовался, как нежелание идти на конфронтацию с евроинституциями.

Получается, что назначение Блинера свидетельствует о планах Фицо с первых дней работы правительства вступить в конфликт с Брюсселем. И конечно – с Киевом. Впрочем, существует определенный шанс, что худшего сценария удастся избежать. Собеседник "ЕвроПравды" обращает внимание на назначение на должность первого заместителя главы МИД Марека Эштока – профессионального дипломата, который в том числе работал и в посольстве на Украине. "Предыдущие заявления Бланара были ужасны, но не исключено, что, не имея дипломатического опыта, он будет полагаться на своего первого заместителя. И здесь важно именно то, что им стал Эшток, который знает вашу страну", – объясняет словацкий чиновник.

Впрочем, особо надеяться на такой сценарий все же не стоит. Важным маркером здесь станут дальнейшие назначения в МИД. А особенно, получит ли назначение советник Бланара Эдуард Хмелар – политолог-неотроцкист, который хвалит Путина и ненавидит Запад и Украину. В случае назначения Хмелара в МИД не стоит надеяться на хоть сколько-нибудь вменяемый внешний курс Братиславы.

Правительство мести

"Вы услышите словацкий голос от словацкого правительства и министерств, вы увидите реализацию суверенной словацкой внешней политики, вы увидите профессиональную работу", – так Роберт Фицо анонсировал первое заседание своего нового правительства.

Впрочем, особого ожидания экономических успехов от нового правительства нет. В конце концов, это уже четвертый премьерский срок Фицо, поэтому можно было посмотреть на предыдущие и спрогнозировать, как будет работать его новое правительство.

Сейчас можно назвать две его главные цели: остановить и развалить все уголовные дела, выдвинутые против подчиненных (которые в конце концов должны были вылиться в обвинения против него самого) и отомстить за унизительное предыдущее увольнение с должности премьера (он ушел в отставку в результате масштабных протестов, вызванных убийством журналиста-расследователя Яна Куцяка. – Прим. ред.).

Ради этой мести он пошел на создание коалиции, что стало следствием исключения его партии из Прогрессивного альянса социалистов и демократов – объединение левых сил в Европарламенте, членство в котором добавляло Фицо политической респектабельности.

А теперь, когда терять уже нечего, новый глава словацкого правительства возвращает к власти людей, которых обвиняли в различных преступлениях. Часто делая это показательно, просто чтобы продемонстрировать словацкому обществу свои новые возможности.

В такой ситуации можно смело прогнозировать, что приоритетами в работе нового правительства станут не экономические реформы, а борьба с правосудием, свободой слова и общественными организациями. Все то, что успешно реализовал Виктор Орбан в Венгрии. Пример Орбана очень показателен.

Венгерский премьер празднует победу – теперь он получил союзника для противостояния с Брюсселем. Пока неизвестно, как далеко зайдет Фицо в противостоянии с евроинституциям, однако он наверняка усвоил урок от Орбана – благодаря угрозе применения вето на решение ЕС можно добиться от Брюсселя многочисленных уступок.

"Фицо вернулся к власти, чтобы отомстить общественному сектору, из-за которого он в прошлый раз потерял премьерство. А чтобы Еврокомиссия не вмешивалась в эти изменения внутри страны, он будет шантажировать ее правом вето, в том числе в вопросах поддержки Украины", – прогнозирует Александр Дулеба.

Автор: Юрий Панченко