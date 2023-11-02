Войти
Военное обозрение

Британский эксперт: Использование Россией ударных вертолетов показало уязвимость западной военной техники ВСУ

223
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Одним из главных препятствий для успешного контрнаступления ВСУ стало активное использование ВС РФ на поле боя ударных вертолетов. Такой позиции придерживается британский военный эксперт Филипп Ингрэм в интервью Sky News.

Аналитик перечислил такие причины провала украинского контрнаступления как нехватка средств войсковой противовоздушной обороны, инженерных машин разминирования, превосходство ВС РФ в воздухе, включая наличие ударных вертолетов.

Использование Россией ударных вертолетов и хорошо спланированных укреплений показало уязвимость западной бронетехники и помешало ВСУ добиться значительного прогресса

- считает британский военный эксперт.

Как утверждает Ингрэм, из-за перечисленных факторов ВСУ не смогли прорвать российскую линию обороны. В итоге контрнаступление украинских войск оказалось безрезультативным. За пять месяцев ВСУ не удалось добиться сколько-нибудь впечатляющих успехов ни на одном из направлений своего контрнаступления. Зато украинская армия потеряла десятки тысяч подготовленных военнослужащих и значительную часть переданной странами НАТО военной техники.

Естественно, что сейчас на Западе пытаются искать причины провала контрнаступления. В их числе называли и крепость российской линии обороны, и большое количество мин, и даже высокую траву и густые кустарники. Наиболее адекватные эксперты считают, что Запад и Украина просто переоценили возможности ВСУ и западной военной техники и недооценили силу российской армии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Похожие новости
13.02.2023
Германия терпит убытки от союзнического долга
25.05.2022
Украине дают устаревшее средство против Черноморского флота России
01.03.2022
Ядерная триада России начала боевое дежурство усиленным составом
25.02.2022
Принуждение к миру
27.12.2017
Ящик Пандоры средней дальности
20.09.2017
Учение «Запад-2017» в условиях открытости и транспарентности – чего же болей?
01.03.2017
Нездоровый сетецентризм
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.11 01:59
  • 1
Когда и какой военный конфликт с использованием ВМФ как главного оружия возможен
  • 02.11 01:27
  • 1
Активная оборона России истощила ВСУ
  • 01.11 20:52
  • 2
Сравнение ВМФ РФ и США
  • 01.11 19:32
  • 189
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 01.11 18:36
  • 56511
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.11 14:47
  • 0
Коррупция на Украине – куда пропадает гуманитарка. Часть 2.
  • 01.11 05:57
  • 1
Роль соцсетей, спецслужб и США как "корень зла". Путин выступил на совещании по Дагестану
  • 31.10 13:51
  • 1
Ростех передал первый комплект полностью российской авионики для кабины лайнера МС-21
  • 31.10 13:13
  • 0
События в Махачкале: Враг у нас общий, цель одна
  • 31.10 12:50
  • 0
Коррупция на Украине – куда пропадает гуманитарка
  • 31.10 12:12
  • 1
Броня как фанера: как российский FPV-дрон проломил крышу натовского БТРа
  • 31.10 06:05
  • 2662
Как насчёт юмористического раздела?
  • 31.10 04:07
  • 1
Российские военные в зоне СВО получат на вооружение гусеничные вездеходы «Пластун- СН» для эвакуации раненых
  • 31.10 00:44
  • 1
НАТО развернет у границ Беларуси и России несколько сотен тысяч войск
  • 30.10 18:54
  • 2
Дональд Трамп снова напомнил об американской «супер-ракете», чертежи которой якобы «похитила Россия»