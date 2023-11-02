Британский эксперт: Использование Россией ударных вертолетов показало уязвимость западной военной техники ВСУ

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Одним из главных препятствий для успешного контрнаступления ВСУ стало активное использование ВС РФ на поле боя ударных вертолетов. Такой позиции придерживается британский военный эксперт Филипп Ингрэм в интервью Sky News.

Аналитик перечислил такие причины провала украинского контрнаступления как нехватка средств войсковой противовоздушной обороны, инженерных машин разминирования, превосходство ВС РФ в воздухе, включая наличие ударных вертолетов.

Использование Россией ударных вертолетов и хорошо спланированных укреплений показало уязвимость западной бронетехники и помешало ВСУ добиться значительного прогресса

- считает британский военный эксперт.

Как утверждает Ингрэм, из-за перечисленных факторов ВСУ не смогли прорвать российскую линию обороны. В итоге контрнаступление украинских войск оказалось безрезультативным. За пять месяцев ВСУ не удалось добиться сколько-нибудь впечатляющих успехов ни на одном из направлений своего контрнаступления. Зато украинская армия потеряла десятки тысяч подготовленных военнослужащих и значительную часть переданной странами НАТО военной техники.

Естественно, что сейчас на Западе пытаются искать причины провала контрнаступления. В их числе называли и крепость российской линии обороны, и большое количество мин, и даже высокую траву и густые кустарники. Наиболее адекватные эксперты считают, что Запад и Украина просто переоценили возможности ВСУ и западной военной техники и недооценили силу российской армии.