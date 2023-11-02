Полковник рассказал о назначении «зубов дракона» при обороне

«Зубы дракона» — специальные укрепления пирамидальной формы, устанавливаемые для того, чтобы остановить колесную и гусеничную технику противника. Такой метод может применяться в ожидании наступления танков. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«"Зубы дракона" — это бетонные пирамидки высотой около одного метра. Они устанавливаются в грунт, чтобы колесная или гусеничная техника не могла пройти. Это эффективное препятствие для бронированной техники: преодолевая пирамидку, танки сползают на нее днищем и повисают. Сделать с этим без посторонней помощи ничего нельзя. Широкое распространение "зубы дракона" получили во время Второй мировой», — сказал полковник.

Матвийчук добавил, что, как правило, «зубы дракона» устанавливают, когда ожидается наступление танков. Также их могут использовать для прикрытия собственного наступления с флангов.

Ранее в издании Bild сообщили, что Россия продолжает укреплять линию обороны с помощью фортификационных сооружений, известных как «зубы дракона», что создает проблему для Вооруженных сил Украины (ВСУ).