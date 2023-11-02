Американский генерал призвал ввести правила поведения в космосе на фоне прогресса КНР

Ченс Салтцмен назвал справедливым предположение, что Китай намерен "помешать операциям" военных США в случае конфликта

ТОКИО, 1 ноября. /ТАСС/. Создание правил поведения в космосе необходимо в ответ на растущие возможности спутниковых систем КНР. Об этом заявил командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен в интервью изданию Nikkei Asia.

По мнению военачальника, Китай признал зависимость военных США от данных космической разведки, систем раннего предупреждения об угрозах и выделил значительные средства для "нейтрализации преимущества" Вашингтона в этой сфере. Салтцмен назвал справедливым предположение, что Пекин намерен "помешать операциям" военных США в случае конфликта.

"Темпы, с которыми они (Китай - прим. ТАСС) смогли задействовать эти [космические] возможности, и масштабы, в которых они задействуют эти возможности, вызывают наибольшую тревогу. <...> Мы, безусловно, хотим возглавить дискуссию по установлению эффективных норм поведения. Мы бы хотели, чтобы каждая страна следовала этим нормам и взяла на себя обязательство проводить операции в соответствии с ними", - сказал командующий. Военачальник также указал, что США готовы начать двусторонние переговоры с Китаем по вопросу ответственного поведения в космосе.

Как отмечает издание, в ежегодном отчете Пентагона о военном потенциале Китая, опубликованном в этом месяце, утверждается, что Пекин разрабатывает "целый ряд противоспутниковых средств", среди которых вооружение, использующее направленную энергию, устройства для создания помех, а также ракеты наземного базирования.

В сентябре портал Defense News сообщил, что Космические силы США и Национальное управление военно-космической разведки запустили группу новых спутников-шпионов, чтобы отслеживать российские и китайские космические аппараты, которые, по версии американских властей, могут представлять угрозу для безопасности орбитальных объектов Соединенных Штатов. Космические силы США утверждали, что запуск является "ответом на усилия Китая и России по развитию систем, способных с орбиты уничтожать другие спутники, что вызывает беспокойство" Вашингтона.