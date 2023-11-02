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Военное обозрение

Дальнемагистральный Ил-96-400М совершил свой первый полет

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Источник изображения: topwar.ru

Важное событие сегодня произошло в отечественной авиастроительной отрасли. Свой первый испытательный полет успешно совершил модернизированный дальнемагистральный широкофюзеляжный самолет Ил-96-400М.

Согласно данным, опубликованным на сайте правительства РФ, полет длился 26 минут. В ходе первых летных испытаний самолет поднимался на высоту до 2-х тыс метров и развивал скорость до 360 км/ч.

Пилотировали Ил-96-400М заслуженный летчик-испытатель Сергей Сухарь, заслуженный летчик-испытатель Игорь Зинов, а также заслуженный штурман-испытатель Сергей Горемыкин. На борту также находились бортовой электрик-испытатель Дмитрий Семенов и бортинженер-испытатель 1-го класса Павел Литвяков.

Со слов российского вице-премьера Дениса Мантурова, данное событие продемонстрировало высочайшую компетенцию отечественных авиазаводов и КБ.

Напомним, что модернизированный Ил-96-400М создавался российскими инженерами с целью расширения географии полетов и транспортной доступности российских регионов. В отличие от Ил-96-300, рассчитанного на 300 пассажиров, новый лайнер сможет перевозить до 402 пассажиров в двухклассной компоновке и до 350 – в одноклассной.

Вышеупомянутого результата удалось добиться благодаря удлиненному на 9,65 м фюзеляжу.

Касательно других изменений, лайнер получил более мощный двигатель ПС-90А1 с тягой до 17400 кгс, который сегодня используется на транспортниках Ил-96-400Т, а также обновленное бортовое оборудование.

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Страны
Литва
Россия
Продукция
Ил-96
Ил-96-400Т
ПС-90А
Персоны
Мантуров Денис
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